『無職の英雄』第7話 「魔法都市アルスベル」あらすじ＆先行カット公開！
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。11月12日（水）22：00から放送となる第7話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第7話あらすじはこちら。
＜第7話「魔法都市アルスベル」あらすじ＞
父レオンから魔法を学んだアレルは、さらなる学びのために魔法都市アルスベルの学院へ。道中、入学希望のカイトたち3人と出会い、共に行動することで仲を深めていく。
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
