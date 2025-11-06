＜動意株・６日＞（前引け）＝サンセイ、ｎｏｔｅ、日本ＣＭＫ ＜動意株・６日＞（前引け）＝サンセイ、ｎｏｔｅ、日本ＣＭＫ

サンセイ<6307.T>＝ストップ高人気。５日移動平均線を絡め三角もち合いが煮詰まっていたが、目先一気に上放れる展開となっている。ビル用ゴンドラメーカーの草分けで海上保安庁など官公庁からの船舶関係の受注実績も豊富。足もとの業績は船舶修理関連などの官公庁案件が会社側の想定を上回って好調に推移している。そうしたなか、５日取引終了後に２６年３月期上期（２５年４～９月）業績予想の上方修正を発表した。営業利益段階で従来予想の７０００万円から２億４０００万円（前年同期は１億１８００万円の赤字）に大幅増額した。通期予想は従来見通しの４億円を据え置いているが、上振れ期待が強い。



ｎｏｔｅ<5243.T>＝物色の矛先向かいストップ高。５日取引終了後、韓国ネット大手のネイバーと資本・業務提携すると発表。これが材料視されている。生成ＡＩ技術領域で連携し、両社の強みを掛け合わせたＡＩ関連サービスの開発などを進める。両社が保有するプラットフォーム間の連携も推進。また、アニメやマンガなどＩＰ・コンテンツの共同開発、展開にも取り組み、グローバル展開を目指す。ネイバーはノートが実施する第三者割当増資を引き受け、議決権ベースでノート株の８％弱を取得する。



日本ＣＭＫ<6958.T>＝急反発。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の最終利益予想を従来の見通しから１４億円増額して３４億円（前期比１０．３％減）に引き上げた。また、期末一括配当予想は１０円増額し前期と横ばいの２０円に修正した。これらを好感した買いが優勢となった。投資有価証券の売却による特別利益を計上する。外貨建て債権債務の為替変動に伴う差益も寄与する。売上高予想は据え置き、営業利益予想は９億円減額の３１億円（同１８．６％減）に引き下げた。９月中間期の売上高は４７２億１２００万円（前年同期比２．０％増）、最終利益は１４億９２００万円（同４２．５％減）だった。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS