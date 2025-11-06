元衆院議員の金子恵美氏が６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。夫の宮崎謙介氏が石破茂前首相のお膝元である鳥取県について言及した投稿が炎上している件についてコメントした。

宮崎氏は初めて鳥取県を訪れ、１日に自身の「Ｘ」で「鳥取の皆様には申し訳ないが、鳥取駅前の活気のなさ、インフラ整備がなされてないことから、政治家の力がないことを実感してきたところ。総理を経験されて、さすがに目が覚めたのではないかと思ったのだが」と投稿。この発言に批判の声が寄せられ、宮崎氏は「言葉足らずで申し訳ない」と謝罪し、自身のブログで釈明していた。

金子氏は「宮崎が鳥取に行った時に地元の方々から鳥取のよさがあるのに『政治の力をもっと発揮してもらわないとそのポテンシャルを生かしきれないんだ』というある種嘆きの声（を聞いた）。関係者との意見交換の中でそういう声があったので、宮崎は地方創生の観点から投稿をしたんだと思う」と代弁した。

「地方をディスっている」という批判の声に対しても言及。金子氏は新潟県西鎌原群月潟村（新潟市南区）出身で、宮崎と一緒に帰省したこともある。同氏は「彼なりに地方の良さも分かっている。地方をディスるというよりも応援したい、元気づけたい気持ちで地方創生のこともやっていることもご理解いただけたら、ありがたいと思います」とお願いしていた。