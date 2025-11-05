サンユウの２６年３月期は一転最終増益の見通し、在庫評価益や歩留まり改善が寄与 サンユウの２６年３月期は一転最終増益の見通し、在庫評価益や歩留まり改善が寄与

サンユウ<5697.T>は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。あわせて通期の業績予想を見直した。経常利益予想は従来の見通しから１億３０００万円増額し８億１０００万円（前期比１１．６％増）、最終利益予想は９０００万円増額し５億円（同１０．９％増）に引き上げた。減益予想から一転して増益を計画する。期末一括配当予想は５円増額の２５円（前期比３円増配）に見直した。



修繕費の期ずれや在庫評価益の発生に加え、製品歩留まりの改善などが利益を押し上げる。自動車や建設機械の需要回復の遅れを背景に販売数量は想定を下回る見込みで、通期の売上高予想は１７億円減額し２５３億円（同３．５％増）に修正した。９月中間期の売上高は１２６億７２００万円（前年同期比５．８％増）、経常利益は４億８３００万円（同４４．２％増）、最終利益は３億１００万円（同５７．６％増）となった。



出所：MINKABU PRESS