５日の株式相場見通し＝下値模索続く、米ハイテク株安が重荷に ５日の株式相場見通し＝下値模索続く、米ハイテク株安が重荷に

５日の東京株式市場は、前日に続き日経平均株価、ＴＯＰＩＸともに下値を探る展開となることが予想される。１０月は大方の予想を大幅に上回る強調相場が続いたが、１１月相場入りとともに、その反動が出るタイミングとなっている。前日に９００円あまりの大幅調整を入れた日経平均だが、時価は依然としてＰＥＲ換算で１９倍台に位置しており、投資指標面からは割高感が拭い切れない。きょうは５万１０００円近辺まで水準を切り下げる場面も想定される。前日の欧州株市場では、全体としては高安まちまちながら独ＤＡＸ、仏ＣＡＣ４０はいずれも下落した。直接的に目立った悪材料は見当たらないものの、米株市場でハイテク株に調整圧力が顕在化しており、それを横目に買い手控えムードが強まった。米国株市場では、これまで上昇相場を主導してきたＡＩ関連銘柄に利食い急ぎの動きが観測される状況となっている。この日はＮＹダウが終盤下げ渋ったとはいえ一時４６０ドル下落する場面があった。また、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は相対的に下げがきつく、一時５００ポイントを超える下げで下落率は２％を上回った。前日の引け後にコンセンサスを上回る好決算を発表したビッグデータ分析のパランティアテクノロジーズ＜PLTR＞が１０％強の急落となり、これが投資家のセンチメントを冷やす格好となっている。空売りファンドとして知られるサイオン・アセット・マネジメントがエヌビディア＜NVDA＞とパランティアのプットオプションを新規取得したことが分かり、これも警戒感を強める背景となった。また、米株市場の見通しに関してゴールドマン＜GS＞とモルガン・スタンレー＜ＭＳ＞のＣＥＯがともに１０％以上調整する可能性に言及したと伝わったことも嫌気された。東京市場では米株市場が足もと変調をきたしていることを受け、前日に続き向かい風が強い。円高含みの為替動向や米株価指数先物の値動きにも影響を受けそうだ。



４日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比２５１ドル４４セント安の４万７０８５ドル２４セントと続落。ナスダック総合株価指数は同４８６．０９ポイント安の２万３３４８．６３だった。



日程面では、きょうは日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月１８～１９日開催分）、１０月のマネタリーベース、１０月の財政資金対民間収支など。国内主要企業の決算発表ではトヨタ自動車<7203.T>が予定されており、投資家の注目度が高い。海外では１０月のレーティングドッグ中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）、１０月のＡＤＰ全米雇用リポート、１０月の米ＩＳＭ非製造業景況感指数など。インド市場は休場。



