ブルガリの新章♡ メアリー・カトランズが導く「セルペンティ」最新コラボコレクション

ブルガリの象徴“セルペンティ”が、再び新たな進化を遂げます。初代クリエイティブ・ディレクター、メアリー・カトランズの指揮のもと誕生した「SERPENTI IN CONVERSATION」は、芸術的対話を通して生まれた全く新しいコラボシリーズ。第一弾では、パリ発ブランド「デストレー」とのコラボレーションが実現。ジュエリーのように繊細で大胆なバッグが、2025年秋にデビューします。

メアリー・カトランズが再構築した「SERPENTI IN CONVERSATION」は、ブルガリの伝統と現代的な感性が出会うクリエイティブプラットフォーム。

コラボ第一弾として登場するのは、デストレーのジェラルディーヌ・ギヨによる“セルペンティーヌ”バッグ。

蛇を象徴する官能的なS字のフォルムと、デストレー特有の手仕事「パスマントリー」を融合させ、ブルガリの140年に及ぶ職人技に新たな息吹をもたらします。

セルペンティーヌ バッグは、ジュエリー製作から着想を得た電気鋳造技術を用い、軽さと精緻さを両立。金属の輝きとしなやかなレザーが織りなす造形美は、ブルガリならではの芸術性を感じさせます。

バッグはサテン、ヌバック、カーフといった上質素材で展開され、抽象的な蛇の存在を繊細に表現。まさに“触れるアート”とも呼べる逸品です♪

・セルペンティーヌ バッグ サテン／リコリスガーネット W21×H12×D8cm 610,500円（税込）

・セルペンティーヌ バッグ サテン／ブラック W21×H12×D8cm 610,500円（税込）

・セルペンティーヌ バッグ カーフ／アイボリーオパール W27×H14×D10cm 720,500円（税込）

・セルペンティーヌ バッグ ヌバック／チェストナットオパール W27×H14×D10cm 720,500円（税込）

発売日：2025年10月

新世代へ――ブルガリが紡ぐ創造の対話

SERPENTI IN CONVERSATIONは、未来を担うデザイナーとの対話を通じて革新を続けるプロジェクト。

ブルガリが大切にする“職人技と創造性”を次世代へとつなぎ、時代を超えて輝くラグジュアリーの本質を映し出します。

この秋、セルペンティの新しい物語が幕を開けます。あなたも、その輝きの一部を感じてみませんか？♡