ヤマハが２６年3月期最終益予想を引き上げ、上限４．４％の自社株買いも発表 ヤマハが２６年3月期最終益予想を引き上げ、上限４．４％の自社株買いも発表

ヤマハ<7951.T>は４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。売上高予想を前回予想の４５２０億円から４５８０億円（前期比０．９％減）、最終利益予想を２２５億円から２３０億円（同７２．３％増）とした。同時に取得総数２０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．４％）、取得総額１５０億円を上限とする自社株買いを開示した。取得期間は１１月５日から２６年３月３１日まで。東京証券取引所における市場買い付けで実施し、取得した株式は全て消却する。



通期業績予想は９月中間期の業績と今後の見通しを踏まえて変更した。北米やその他新興国の楽器販売が伸長。為替レートの見直しも上方修正につながる。１０月から来年３月までの為替レートは１ドル＝１４５円、１ユーロ＝１７０円を想定する。９月中間期の売上高は２１６３億６４００万円（前年同期比５．２％減）、最終利益は９７億５５００万円（同８５．４％増）だった。中国でのピアノの販売減や業務用音響機器の需要一巡などが響いた。事業利益段階では米国関税の影響などが響き減益だったものの、最終利益については前期の中国及びインドネシア工場のピアノ生産設備などの減損損失の反動もあり、大幅な増益で着地した。



