実写版「ONE PIECE」シーズン3に登場する新キャラクター、Mr.2・ボン・クレー役として、ノンバイナリーの俳優・コメディアンのコール・エスコラが起用されたことがわかった。

「ONE PIECE」はシーズン2の配信に先立ち、すでにシーズン3の制作が発表済み。今回の発表は、シーズン3初の新キャスト情報となる。

この投稿をInstagramで見る

“ボンちゃん”ことMr.2・ボン・クレーは、バロックワークスの幹部であり、一度触れた人物とそっくりに変身できる“マネマネの実”の能力者。バレエのような動きを取り入れた“オカマ拳法”を駆使し、その実力はサンジと互角に渡り合うほどだ。

Mr.2・ボン・クレーは性別の枠にとらわれないキャラクターであるため、他の男女ペアのエージェントとは異なりパートナーを持たない。テンションが高くお調子者である一方、友情に厚い性格で、麦わらの一味とは敵として出会いながらも“小さな友情”を築き、ファンから高い人気を誇る。

同役に抜擢されたエスコラ自身も、男性・女性どちらにも分類されないノンバイナリーを公言している。脚本・主演を務めた舞台「Oh, Mary!」ではトニー賞演劇部門主演男優賞を受賞し、マルチな才能を発揮。ほか出演作には「モーツァルト・イン・ザ・ジャングル」、「Girlboss ガールボス」、コメディアニメ「ビッグマウス」や「トゥカ＆バーティー」などがある。次回作として、A24製作のコメディ映画『Jonty（原題）』が待機中だ。

2023年に配信された「ONE PIECE」シーズン1は、グローバルTOP10に8週間ランクインし、75か国以上で1位を獲得。Netflixの英語シリーズとして日本で初めて配信週に1位を獲得した。総再生数は約1億回に達し、Netflix史上最もダウンロードされた作品の一つとなっている。

シーズン2では“偉大なる航路（グランドライン）”に突入し、ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデンが舞台となる。シーズン3では、アラバスタ編の壮大なストーリーが本格的に描かれる見込みだ。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。シーズン3は2025年後半に撮影開始予定。

Source: