Windowsの「更新してシャットダウン」が失敗する問題を解決するアップデートが配信されるも今度はタスクマネージャーを終了できず

Windowsの「更新してシャットダウン」が失敗する問題を解決するアップデートが配信されるも今度はタスクマネージャーを終了できず