東京科学大学が2025年11月3日、会場の大岡山キャンパス（東京都目黒区）を爆破するとの予告を受け開催の中止を発表していた学園祭「工大祭」について、安全確認が取れたとして再開を発表した。

2日19時過ぎに工大祭の中止を発表

25年度の工大祭は、東京都目黒区の大岡山キャンパスで2日・3日の2日間にわたって行われる予定だった。

大学は2日夜、公式サイトに「爆破予告による工大祭の中止（11月3日）と大岡山キャンパスの立ち入り制限」と題した声明を発表し、爆破予告があったことを伝えた。

警察と連携して事実関係の確認および安全確保に向けた対応を進めているとした上で、2日19時の時点でキャンパスへの立ち入りを制限することを決定。工大祭の開催を中止するとしていた。

何者かによる爆破予告を理由とする学祭の中止に、SNSでは出展予定だった学生や教授らからの怒りの声が相次いだ。

「安全確認が取れ、爆発等の被害がないことを確認できた」

中止の発表から約18時間後となる3日13時、大学は公式サイトで「本学の安全確認完了と工大祭の再開」を発表した。

「東京科学大学大岡山キャンパスへの爆破予告に対し、本学は11月3日午前、警察の協力のもと、大学構内の不審物・不審者への警戒、キャンパス周辺の巡回等を行いました」と対応を説明。

その上で、「12:10に安全確認が取れ、爆発等の被害がないことを確認できたため、引き続き警察とも連携の上、手荷物検査や身分証確認の上、正門の入構制限を解除し、13:00より工大祭を再開することといたしました」とした。

「ご来場の方は、入場係の指示に従っていただきますよう、よろしくお願いいたします」と呼びかけ、「今回の事件を踏まえ、引き続き警戒を継続するとともに、警察署と連携し、必要な措置を講じてまいります」としている。

「食材とか余っちゃったらかわいそうすぎる」

SNSでは、再開の報告に「工大祭は午後から再開...良かった」「工大祭中止でショック受けてたけど安全確認して再開できたようで何よりです」など、安堵の声が上がった。

一方で、当初は9時30分から17時15分までの開催を予定していた学祭は、大幅な時間短縮での再開となる。2日の開催中止時点ですでに仕入れや発注を終えていた学生や団体も多かったことから、損失を懸念する声も上がっている。

「工大祭、午後から再開されるにしても、お昼も終わるこの時間に大量に仕入れた食材たちもあるわけで、こういうのって学生さんたちに補償されないよね？ 昨日行って楽しませてもらった身としては、今から行って余った食材とか買い取ってあげたい。救済クラファンとかしない？ 中の人へ」

「無事工大祭再開！ とはいえ中止になった午前の時間が返ってくるわけではなく、、食材とか余っちゃったらかわいそうすぎる。。」

「今日の午後だけでもできたならまだ救われる人もいるかもしれないけど、水をさされた学生さんたちやりきれないだろうな」