米大リーグ・ドジャ―スの山本由伸が1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に6番手で登板。チームが5-4で勝利し、胴上げ投手になった。6回96球を投げ、勝利投手になった翌日、“中0日”での異例の救援登板。デーブ・ロバーツ監督も最大級の賛辞を送っていた。

3-4の9回、ロハスのソロ本塁打で同点に。その裏、スネルが1死一、二塁のピンチ招き山本がマウンドへ。中0日、昨日は96球を投げ6回1失点で勝ち投手になっていた。

死球で満塁とするも、二ゴロと中飛で2死をもぎ取り、大ピンチを見事に脱出した。さらに10回も無失点。11回表にスミスが勝ち越し本塁打を放つと、その裏もマウンドへ。1死一、三塁のピンチを招くも併殺でゲームセット。山本の右腕がドジャースを世界一に導いた。

米国で試合を放送した「FOX」の中継では、試合後のセレモニーでロバーツ監督が山本を称賛。「ヤマモトはGOAT（史上最高）だ！」とマイクを持って絶叫。「彼はGOATだ！ ヤマはGOATだ！」と大興奮すると、チームメートたちも大盛り上がりだった。



（THE ANSWER編集部）