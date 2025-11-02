全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新御茶ノ水の老舗洋食店『土桜（におう）』です。

路地の隠れ家で至福の時を楽しむ美味の洋食劇場

入口に鎮座する仁王像に迎えられ、2階へ進めばそこはまるでプライベートレストラン。店名は「小さい店なのでお客様との阿吽の呼吸を大切に」との想いを込め、内装に桜の木を使っていることなどから当て字で付けたそう。

とりわけわずか3席のカウンターは店主の佐藤英毅さんの技をかぶりつきで見られる特等席だ。そこで繰り広げられる洋食劇場が楽しいこと。

夜はコースだが、昼はご飯と一緒に箸で味わう定食スタイルで提供してくれる。人気は「シャリアピンステーキ」。

シャリアピンステーキ3850円（昼）※ごはん・味噌汁・お新香・デザート・ドリンク付き

『土桜（におう）』シャリアピンステーキ 3850円（昼） ※ごはん・味噌汁・お新香・デザート・ドリンク付き ブラックアンガスのプライムリブを約200g使う贅沢さ。脂身はしっかり焼き、赤身はサッと焼いて約63度で休ませてから仕上げる

脂身はカリッ、赤身はしっとりレアに仕上げ、玉ねぎを約8時間炒めたソースをかけたそれは美味のオーラに思わず拝む。頬張れば口中に旨みがあふれて心も昇天。

真面目で丁寧な味とはこういうこと。食べ応えのある量も食いしん坊を歓喜させる。

『土桜（におう）』店主 佐藤英毅さん

店主：佐藤英毅さん「昼も夜もしっかり満足する量と味を心掛けています」

『土桜（におう）』

新御茶ノ水『土桜（におう）』

［店名］『土桜（におう）』

［住所］東京都千代田区神田駿河台3-5-7

［電話］03-3293-2020

［営業時間］11時半〜14時（13時LO）、17時半〜22時（21時LO）※土は昼のみ

［休日］日・祝※3連休の場合は要確認

［交通］地下鉄千代田線新御茶ノ水駅B3b出口などから徒歩4分

※画像ギャラリーでは、しっかり煮込んだロールキャベツの画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

