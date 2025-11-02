日産が「新型エルグランド」世界初公開！ 斬新「和風“ド迫力”デザイン」が超カッコいい！ 15年ぶりの全面刷新で何が「超進化」したのか

「王者のミニバン」が「第3世代e-POWER」と「進化版e-4ORCE」で再び「頂点」へ

2025年10月29日から開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、ついに発表となった日産の新型「エルグランド」。

第3世代「e-POWER」と進化版「e-4ORCE」、最新の先進運転支援技術を搭載し、快適性と走行性能を新次元へと押し上げました。

世界最速！ これが日産「新型エルグランド」の試乗レポートです！ 動画で見る【動画】（30枚以上）

注目ポイントについて詳しく紹介します。

約15年ぶりにフルモデルチェンジ！ 日産「新型エルグランド」の進化がスゴかった！

新型エルグランドは、原点回帰ともいえる背の高いボディスタイルと最新の先進装備により、見事な進化を遂げました。

前回の「JMS2023」で衝撃的だった日産のコンセプトカー「ハイパーツアラー」のエッセンスを色濃く受け継ぎ、和のテイストを盛り込んだ斬新なエクステリアは、早くも大きな話題となっています。

しかし注目ポイントはほかにも盛りだくさん。特に筆者（自動車ジャーナリスト 吉川 賢一）が注目したのは、以下の3つのポイントです。

まず注目したいのは「走行性能」です。

第3世代e-POWERの採用は事前に予告されていましたが、今回の発表では、発電専用の新開発1.5リッター直列3気筒エンジン「ZR15DDTe」と、高剛性かつコンパクトな「5-in-1 e-POWERパワートレインユニット」を組み合わせることが正式に明らかになりました。

これにより、静粛性や燃費性能が大幅に向上しています。

さらに4WDが、前後ツインモーターによる電動駆動4輪制御システム「e-4ORCE（イーフォース）」の進化版を搭載したことも正式に発表されました。

モーター出力で駆動するため、「1.5リッターエンジンでパワーは足りるのか」という従来の懸念はもはや無意味です。

前後モーターの緻密なトルク制御によって、発進や加減速時の車体の揺れを抑え、スムーズで快適な走りを実現することでしょう。

また、プラットフォームが刷新されることも明らかになりました。

高剛性構造と徹底した遮音設計を採用した新ボディにより、静粛性と快適性は大型ミニバンの中でも間違いなくトップクラスとなるはずです。

2つ目の注目ポイントは「曲がる」性能です。

日産は先代エルグランドでもハンドリング性能に強いこだわりをみせていましたが、新型にもその思想は受け継がれた模様。その中心となるのは、さらなる進化を遂げた“e-4ORCE”です。

従来のモーターとブレーキの統合制御に加え、リアモーターのトルク活用を強化することで、車両姿勢を緻密にコントロール。コーナリング中も安定した姿勢を保ち、メーターディスプレイ上で作動状況を視覚的に確認することもできるようになるとのこと。

また走行状況に応じて4輪それぞれのダンパー減衰力を自動制御する「インテリジェントダイナミックサスペンション」も、大型ミニバン特有の揺れを効果的に抑え、上質で落ち着いた乗り心地を実現に貢献してくれます。

日産が掲げる「リニアモーターカーのような動き」に、さらに近づいたといえるでしょう。

さらに、e-POWERやe-4ORCE、可変ダンパーを統合制御するドライブモードセレクターも新採用。「スタンダード」「コンフォート」「スポーツ」「エコ」「スノー」「パーソナル」の6モードが設定され、ドライバーの好みや走行環境に合わせて自在に選択可能です。

個人的には、後席快適性を最優先した「エグゼクティブモード（仮）」が追加されれば完璧だと感じます。

最後は「運転支援」です。

日産が誇る高度運転支援システム「プロパイロット2.0」の搭載は当然として、通常版「プロパイロット」にも、時速50キロ以下での渋滞時にハンズオフ運転を可能とする機能が追加されるという進化が加えられ、運転支援がさらに拡充しました。

ドライバーがウインカーを操作すると自動で車線変更をサポートする「車線変更支援」機能も新搭載されています。

筆者も「渋滞時ハンズオフ機能付き車」に日常的に乗っていますが、この機能があるかどうかで、渋滞時の疲労度はまったく異なるため、今回の追加は非常に嬉しいニュース。

大型ミニバンにありがちな不快な揺れや酔いを感じることなく、安心してくつろげる移動空間を実現し、ドライバーも運転の疲労が軽減される新型エルグランド。

まさに「遠出したくなるクルマ」としての資質を十分に備えており、長距離ドライブが多いユーザーにとって嬉しいモデルに仕上がっているといえるのではないでしょうか。

※ ※ ※

新型エルグランドは、斬新なエクステリアや先進的なインテリアだけでなく、走行性能・快適性・運転支援のすべてが大幅に進化しています。

今回公開されたのはあくまでプロトタイプであり、市販仕様の正式発表時には、さらなるサプライズが用意されている可能性もあるでしょう。

日産からの続報に期待しつつ、正式デビューの瞬間を楽しみに待ちたいところです。