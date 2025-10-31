この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家・マイキー佐野氏が断言！コロナ禍とは異なる“半導体不足”の構造『半導体不足再び？ その裏で“上がる自動車業界の穴場”とは？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで新たな動画『半導体不足再び？ その裏で“上がる自動車業界の穴場”とは？』を公開したのは実業家のマイキー佐野氏だ。佐野氏は、自動車業界で再燃する半導体不足の見出しの裏側にある「性質の異なる原因」を、工程ごとの構造から切り分けて解説している。



冒頭、佐野氏は「同じ半導体不足でも全く原因が違う」と強調し、まずコロナ期の不足を総括する。需要ショックで自動車向け発注がキャンセルされ、IT機器へ生産が振り替わった。前工程・後工程・物流・装置調達の各所でボトルネックが同時に発生し、サプライチェーン全体が詰まった――この連鎖が長期化の主因だったという整理だ。



対して、今回の懸念は性質が異なる。発端はオランダの Nexperia に関する出荷停止報道であり、自動車向けトランジスタ等の供給が短期的に揺らぐ可能性が指摘された点にある。背景として、オランダ政府の経済安保判断をめぐり中国側が強く反発し、Nexperia の中国拠点に依存する加工工程がリスク要因になっているという論点を提示する。工程全域の同時混乱ではなく、地政学に起因した「局所的な供給リスク」という位置づけだ。



ここから佐野氏は実務的な視点に踏み込む。仮に一部品で詰まるなら、代替先の目利きが勝負になる。ダイオードやトランジスタ、保護デバイスや電圧関連、汎用ロジック ICなども、それぞれ選択肢があり得るとしつつ、重要なのは「本当に受注を吸収できるキャパシティがあるか」を工程・認証・納期の観点で見極めることだと断じる。ここに、タイトルが示す「自動車業界の穴場」、一時的な受注流入が生じやすい領域や企業を探る視点が生まれる。



要するに、今回の論点は「不足が世界同時に再燃するのか」ではなく、「どの部品・どのメーカーで短期の歪みが生じ、どこが受け皿になり得るのか」という選別である。工程のどこが止まり、誰が代わりに走れるのかを押さえると、サプライチェーン対策にも投資リサーチにも直結する示唆が手に入る。各部品の替えが効く・効かないの線引きや、受注吸収力をどう測るかの観点は、動画内で具体例とともに語られている。



本編は、サプライチェーンの要点を押さえつつ地政学リスクの波及の仕方を捉えたい人にとっても有用な指針となるはずだ。