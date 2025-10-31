この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【新型RAV4見てきた!】内装･外装気になる点は? カッコよすぎて購入決定! GR-SPORT/CORE/ADVENTUREの違いもレポート! | TOYOTA RAV4 #JMS2025」と題した動画を公開した。Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー）で展示されたトヨタの新型RAV4について、注目の3グレード「GR SPORT」「CORE」「ADVENTURE」の内外装を詳細にレポートしている。

ワンソクTube氏は、まず最もスポーティな「GR SPORT」からレビューを開始。Gをモチーフにした専用フロントグリルやグロスブラック塗装のフェンダーアーチモール、20インチの専用ホイールなど、その精悍なデザインを高く評価。「装備や価格は不明だが見た目で選ぶならGR SPORTが一番好き」と断言した。一方で、同グレードのパワートレインがPHEV（プラグインハイブリッド）のみである点に悩ましさも覗かせている。

続いて、より都会的で洗練されたデザインの「CORE」、オフロード志向を強めた「ADVENTURE」も紹介。それぞれのグレードでフロントグリルやホイールデザイン、細部の加飾が異なり、キャラクターが明確に差別化されている点を解説した。特に「ADVENTURE」は18インチタイヤを装着し、より悪路走破性を意識した仕様となっている。

内装に目を向けると、全グレード共通で大型のセンターディスプレイや新デザインのシフトレバーが採用され、先進性が大幅に向上していることがわかる。ワンソクTube氏は、この進化に感銘を受け、「購入は決定」と宣言。どのグレードを選択するかが今後の課題だと語った。

動画の締めくくりとして、各グレードが持つ個性的な魅力を再確認。オンロードでのスポーティさを追求するなら「GR SPORT」、スタイリッシュさを求めるなら「CORE」、そしてタフな使い方を想定するなら「ADVENTURE」と、ユーザーのライフスタイルに合わせて選べる選択肢の豊富さが新型RAV4の魅力であると結論付けた。

