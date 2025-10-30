LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が、Instagramを更新。眉ピアスがクールな印象を与える“イケメン”ショットを披露した。

【写真】イケメン＆ギャルな姿が新鮮！なカズハ【写真】「SPAGHETTI」で大胆なスタイリングを披露しているLE SSERAFIM

■ルセラ・カズハがミディアムヘアでクールに流し目！

10月24日にリリースされたLE SSERAFIMの1stシングル「SPAGHETTI」のリリースに際し、ナチュラルなロングヘアからミディアムヘアに変身したカズハ。投稿では2種類の衣装をまとった姿を公開しており、まず1枚目から6枚目では、ベアトップに赤のレーサージャケットを羽織った姿で現れた。

フェイクだと思われるが、眉にはピアスが光り、髪の毛は少しかき上げたような動きのあるスタイルにセット。2、5枚目では涼しげに流し目をしてみせた。そして7～11枚目では、タンクトップにファージャケットを羽織った姿にチェンジ。ストレートにセットされた髪の毛には金メッシュが入り、アニマル柄のパンツも相まって、“ギャルみ”の強いコーディネートだ。ショート丈のタンクトップからは、日々カズハが鍛えていることで知られる引き締まった腹筋を覗かせた。

SNSでは「イケメン度が増しててほんと勘弁して」「ズハオッパー！」「眉ピはとんでもないって」「こんなにハンサムなことある？」「ズハが女狂わせに来てる」「イケメンすぎる…」など、反響を集めている。

■数々の音楽番組で「SPAGHETTI」を披露したLE SSERAFIM