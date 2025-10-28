Ã±1·¿´¥ÅÅÃÓ4ËÜ¤Ç¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅ¡¡cheero¤«¤é´¥ÅÅÃÓ¼°½¼ÅÅ´ï
¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Æ¥£¡¦¥¢¡¼¥ë¡¦¥¨¥¤¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Öcheero¡Ê¥Á¡¼¥í¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡ÖEmergency Charger ´¥ÅÅÃÓ¼°½¼ÅÅ´ï¡×¤ò2025Ç¯10·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Ã±3·Á´¥ÅÅÃÓ¡ß4ËÜ¤ÈÈæ¤ÙÌó4.8ÇÜ
ÆÍÁ³¤ÎÄäÅÅ¤äÈó¾ï»þ¤Ê¤É¡¢ÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë´¥ÅÅÃÓ¼°¡£ÊÌÇä¤ÎÃ±1·Á´¥ÅÅÃÓ¡ß4ËÜ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë½¼ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¡¢Ã±3·Á´¥ÅÅÃÓ¡ß4ËÜ¤ÈÈæ¤ÙÌó4.8ÇÜ¤È¤¤¤¦ÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢ÀÜÂ³¤·¤¿µ¡´ï¤ò°Â¿´¤·¤Æ½¼ÅÅ²ÄÇ½¤À¡£
°ìÂÎ·¿¤ÎUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈUSB Type-A¥Ý¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡´ï¤ËÂÐ±þ¡£°Å¤¤¾ì½ê¤äÈó¾ï»þ¤ËÌòÎ©¤ÄLED¥é¥¤¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï3480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£