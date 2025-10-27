º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¿²Å¾¤¬¤ë°¦Ç¤Î¼êÂ¤Ë¡È¤Ô¤È¤Ã¡É¤È¥¿¥Ã¥Á¡ª¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤â¥·¥ã¥Á¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤è¤ÈÆùµå¤Î¶¦±é¡×¡ÖÌþ¤·¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸Ä¿ÍX¤Ç¡¢°¦Ç¤È¡È¥¿¥Ã¥Á¡É¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤È°¦Ç¤ÎÌþ¤·¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¢£º´µ×´Ö¤â°¦Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ëÌþ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤Ô¤È¤Ã¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤³¤í¤Ö°¦Ç¤ÎÁ°Â¡õ¸å¤íÂ¤È¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤ÎÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤â¥·¥ã¥Á¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¤¢¤ó¤è¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÆùµå¤Î¶¦±é¡ª¡×¡ÖÌþ¤·¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°¦Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£