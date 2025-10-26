ねぐせ。が自身最大キャパとなる横浜アリーナワンマンライブ『愛問愛答』開催＆新曲「愛の味」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

名古屋発・笑顔がモット―の4ピースバンド【ねぐせ。】が、2026年6月28日に横浜アリーナでのワンマンライブを開催、そして5ヵ月ぶりの新曲「愛の味」を11月12日に配信リリースすることが決定した。

■ねぐせ。の横浜アリーナ公演は歌で「愛の問いに愛で答える」

昨年は日本武道館をSOLD OUTさせ、各地大型ロックフェスでは早くもメインステージへ昇格。2024 夏の高校野球応援ソング「ずっと好きだから」や、最新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」などの楽曲ストリーミングヒットも重ねながら、現在結成5周年イヤーを怒涛の勢いで進み続けているねぐせ。

そんな彼らにとって、自身最大キャパのワンマンとなる横浜アリーナでのライブタイトルは「愛の問いに愛で答える」という意味を込めた『愛問愛答』（アイモンアイトウ）に決定。これまで様々な愛を歌ってきたねぐせ。の集大成かつ、非常にメモリアルなライブになること間違いない。チケットは本日より「スーパー愛し隊！先行」と「オフィシャル一次先行」が同時にスタート。気になった人は公式サイトをチェックしよう。

■新曲「愛の味」は肌寒い季節にピッタリの恋愛バラード

そして、新曲「愛の味」は「日常革命」以来約３年ぶりとなる恋愛バラード曲。肌寒くなった季節に届ける、人肌の温度感をまとったミディアムスローナンバーとなっている。猫のイラストが描かれたジャケットアートワークも公開され、Apple MusicとSpotifyの事前予約者にはVo.Gt.りょたち手書き歌詞画像が手に入るPre-add / Pre-saveキャンペーンも本日よりスタートしている。

そして、ねぐせ。が水曜ナビゲータ―を務めるJ-WAVE『THE KINGS PLACE』(25:00～26:00)の11月5日放送回にて、新曲「愛の味」のフルサイズ音源が初オンエアされることも決定。どこよりも早くフルサイズ音源が聴けるこの機会を、ぜひお聴き逃しなく。

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛の味」

■ライブ情報

『ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」』

［2026年］

06/28（日）神奈川・横浜アリーナ

