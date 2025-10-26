トケル、目黒蓮の高校生役登場を徹底予想「父の夢を継ぐ存在」
TBS日曜劇場ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』の考察を専門とするYouTuber・トケル氏が、自身のチャンネルにて話題の動画を公開。タイトル『【ロイヤルファミリー】ドラマ考察第３話 目黒蓮 次回高校生役で登場か？役柄の詳細説明！伏線回収 結末最終回予想』の通り、第3話までの流れと原作小説の内容に基づき、目黒蓮さんの今後の登場、そして彼が演じるキャラクター『中城光一』について熱く語った。
まずトケル氏は、「目黒蓮さんが高校生役でドラマに登場する可能性が出てきた」とした上で、「原作では中城光一が初めて登場するシーンは高校生。ほんの一瞬のシーンかもしれないが、葬儀の場で父親と思われる三能構造を睨みつける印象的な場面がある」とドラマと原作の対比を丁寧に説明。その上で「緊急で目黒蓮さんが出演するように見えるが、原作展開通りならむしろ必然」と強調した。
中城光一というキャラクターに関しては、「このドラマは馬の血統だけでなく、“人間の血”も大きなテーマ。三能構造の夢を引き継ぐ存在が中城光一。しかも、彼はその親子関係を知らぬまま競馬知識を身につけていく」と分析。「クリスとの父子にも似た関係がドラマではより強調される可能性がある」と新たな注目ポイントを提示している。
視聴者からの「かなこの息子説」「野崎ファームの後継者説」といった憶測についても、「目黒蓮さんが演じるのは野崎かな子の息子ではなく、三能構造の隠し子で中城光一が有力」だと結論づけ、「馬主のルールや相続を巡る熱い展開に期待してほしい」と語った。
動画終盤、トケル氏は「今回の中城光一役はドラマ後半のもう一人の主人公。父への憧れと憎しみ、承認欲求、葛藤を繊細に演じ切る目黒蓮さんに強い期待がある」と評価。さらに「誰が夢を叶えるのか、原作既読でもラストの一瞬まで結果は読めない展開。原作通りか、ドラマならではのオリジナル結末もあり得る」と視聴者へ絶妙な“煽り”をかける形で動画を締めくくった。
