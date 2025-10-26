【fwee】神戸に初上陸♡話題の下地「スパグロウUVトーンアップベース」登場！

韓国発の人気コスメブランド「fwee（フィー）」が、待望の神戸フラッグシップストア「フィーアジト神戸」を2025年10月25日（土）にオープンします。全国から注目を集める新作下地「スパグロウUVトーンアップベース」が、オフライン初登場♡さらに、ホリデー気分を盛り上げるファーミラーや限定ノベルティも勢ぞろい。トレンド肌を叶える最新コスメをチェックして！

神戸で先行発売♡fweeの新作下地が登場

“ガラス玉のようなツヤ肌”を叶えるベースメイクで知られるfweeが、ついに新作下地「スパグロウUVトーンアップベース（税込2,310円）」を発売。

01グロウは混合肌向けで、なめらかに整えながら内側から光を放つような仕上がりに。02リッチグロウは乾燥肌向けで、水光ツヤが一日中続くみずみずしさが魅力。

肌タイプに合わせて選べる全2色展開で、理想のベースメイクを実現します。

【ジョンセンムル】初のクッションチーク登場！“水彩画チーク”で叶える血色ツヤ肌♡

ホリデー限定♡ふわふわファーミラーも登場

神戸アジト限定で登場する「ファーミラーキーリング（税込770円）」は、バッグに付けても可愛い全5色展開。ホワイト・ピーチ・パープルの新色は、冬の装いにもぴったりです。

また、「ステッカー葉書きパック（税込440円）」など、fweeの世界観を詰め込んだ雑貨も販売。自分へのご褒美にもギフトにもおすすめです。

特典や、期間限定で安く手に入るのでぜひこの機会にチェックしてみてください。

神戸でしか出会えないfwee体験を

「フィーアジト神戸」では、10月25日（土）～11月21日（金）の期間限定で、fwee全商品が20％オフ♡さらに、3,000円以上の購入で数量限定の「ファーミラーキーリングブルー」がプレゼントされます。

光をまとう下地から、ふわもこ雑貨まで。見て・触れて・選ぶ楽しさが詰まった“fweeの魔法”を、神戸でぜひ体験してみてください。きっとお気に入りの瞬間が見つかるはずです♪