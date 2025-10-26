¥¤¥ª¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¤¥¹¤Î¹ñ»º¤Î¿·ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡ª 2023Ç¯2024Ç¯¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤ÃÍÃÊ¤Î¾å¾º¤Ø¡Ö¥Ò¥¨¥Ã¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¿·ÊÆ¡Û¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¤Î²«¿§¤¤¥ä¥Ä¡Ö¹ñ»ºÊÆ¡ÊÎáÏÂ7Ç¯»º¡Ë5kg¡×¡Ù¤È¤¤¤¦maryu4492¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¤¥ª¥ó¤Î¤ªÊÆ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£Ç¯¤â¹ñ»ºÊÆ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç ¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ 2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ÈÃÍÃÊ¤Ï¤°¤°¡¼¤ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ º£Ç¯¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡10·î¤ËÆþ¤ê¡¢¿·ÊÆ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ñ»ºÊÆ¤Î¿·ÊÆ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¤Îmaryu4492¤µ¤ó¡£Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥¤¥ª¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¤¥¹¤Î5Ô¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÖ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¡¢2023¡¢2024¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤È3Ç¯Â³¤±¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÊÆ¤ÎÌÃÊÁ¤Ï2024¤ÈÆ±¤¸¤¯Ê¡°æ¸©¤Î¥Ï¥Ê¥¨¥Á¥¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2023Ç¯¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Á¤Î¤«¤ª¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤ªÃÍÃÊ¤ÎÊÑÁ«¤Ï¡¢Æ±¤¸5¥¥í¤¬2023Ç¯1480±ß¡¢2024Ç¯3180±ß¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ï4280±ß¤È¹âÆ¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×É¸½à¾®Çä²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¡£°Û¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤Î¤ªÊÆ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2023Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó2.9ÇÜ¤È¤¤¤¦²Á³Êº¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥Ò¥§Ž¯¡Ä¡×¡ÖÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ëº¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¿æ¤¯Á°¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤¢¤ë´¶¤¸¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡·Ú¤¯¤¹¤¹¤¤¤Ç¤«¤éÊÆ¤ò¸¦¤®¡¢ÌÜÀ¹¤êÄÌ¤ê¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿å¤òµÛ¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¿æ¤¾å¤¬¤ê»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö¸å¤Ç¥»¥Ã¥È¡£¤½¤¦¤·¤Æ¿æ¤±¤¿¤ªÊÆ¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤ã¤â¤¸¤Çº®¤¼¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÍ¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿æ¤±¤¿¤ªÊÆ¤ÏÎ³¤¬Î©¤Á¡¢¿·ÊÆ¤é¤·¤¤±ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¤´ÈÓ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¤È¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¤·¤Ã¤«¤ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Å¤ß¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¿·ÊÆ¤È¤¤¤¦ÈþÌ£¤·¤µ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¤¬°·¤¦¤ªÊÆ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Â¤¤Êý¤À¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¹ñ»ºÊÆ¡£Î³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÊÆ¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥Ê¥¨¥Á¥¼¥ó¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤ªÊÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿·ÊÆ¤À¤«¤é¤«¥â¥Á¥Ã¤È´¶¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¹â¡¡µé¡¡¿©¡¡ºà
¡¦¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤
¡¦¤â¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤Ï¹â¤¯¤ÆÇã¤¨¤Í¤§¡¦¡¦¡¦
¡¦1480±ß¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Í¤§¡¦¡¦
¡¦¤»¤á¤Æ2024Ç¯¿å½à¤Ë¤Ê¤é¤ó¤«¤Ê¤¡¡Ä