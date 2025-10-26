Î¥º§¡¢»àÊÌ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥é´Ô¤Î¿·º§É×ÉØ¡£¡ÈºÇ¸å¤ÎÎø¡É¤ËMC°æ¾åºé³Ú¡Ö¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤Ë½»¤à¡È¥¢¥é´Ô¡É¤Î¿·º§É×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
2024Ç¯4·î¤Ë¡¢É×¤¬63ºÐ¡¢ºÊ¤¬58ºÐ¤ÇºÆº§¤·¤¿2¿Í¡£ºÊ¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¤Æº£¤ÏÀì¶È¼çÉØ¡£É×¤ÏÊèÀÐ¤ÎÄ¦¹ï»Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£10LDK¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿ÆüËÜ²È²°¤Ë¡¢88ºÐ¤Ë¤Ê¤ëºÊ¤ÎÉã¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É×¤ÏÁ°ºÊ¤È18Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÆÈ¤êÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ï10Ç¯¶á¤¯Á°¤ËÁ°É×¤È»àÊÌ¡£É×ÉØ¤È¤â¤Ë¡¢Ì¼¤¬2¿Í¤º¤Ä¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹Ç¯¡¢É×¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¡¢ºÊ¤â¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸À¤¦½¬´·¤¬¤Ê¤¯¡¢Åö½é¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Í¼Êýµ¢Âð¤·¤¿É×¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤â¡£
º£¤Ç¤ÏËèÄ«¡¢¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹ºÊ¡£É×¤â¥Ö¥ì¡¼¥¥é¥ó¥×¤Ê¤é¤Ì¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤ò5²óÅÀÌÇ¤µ¤»¡¢¥É¥ê¥«¥à¤Ð¤ê¤Ë¡Ö¥¢¡¦¥¤¡¦¥·¡¦¥Æ¡¦¥ë¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¹¬¤»¤Ã¤×¤ê¤À¡£
É×ÉØ¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿ºÊ¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ï¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤·¤Æ²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¹Âç¤ÊÄí¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ô¥¢¥Î¤â¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï2Âæ¤â¡£É×¤Ï3ºÐ¤«¤é13ºÐ¤Þ¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¾®³Ø1Ç¯¤«¤éÃæ³Ø1Ç¯¤Þ¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ³«¡£¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀèÀ¸¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£
ºÊ¤¬É×¤ò½é¤á¤Æ¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯É½²ñÁ°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡£
¤ª¤è¤½¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Îºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÀèÀ¸¤Ë¡Ö°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ö¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÊ¤¬Àè¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ÈÂª¤¨¤ëMCÆ£°æÎ´¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ×¤¬ÈÝÄê¡£ºÇ½é¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÇºÊ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ëÉ×¤Ë¡¢MC2¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÁÇÅ¨¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¡£
¸åÆü¤Ç¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¸òÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤¬¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡¢Æ±¹ÔÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ëå¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢É×¤ò¸Ä¿ÍLINE¤ÇÍ¶¤¦¡£
²ñ¾ì¤¬ÌÜ¹õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÊ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ÌÜ¹õ´óÀ¸Ãî´Û¤Ë¤âÍ¶¤¤¡¢8.8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥µ¥Ê¥À¥à¥·¤ò¸«¤Æ¤«¤é¥é¥ó¥Á¤Ç¤¤·¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¡¢¤½¤ì¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ë¡£µ¤¤Å¤±¤Ð1Æü¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢É×¤Ï°ñ¾ë¸©¡¢ºÊ¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Î¼¯Åè¤Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¡£¿ôÆüÁ°¤À¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ë¤È¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¥×¥ê¥ó¤òÉ×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤½¤ì¤¬À®ÅÄ¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾Å¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ×¤ÎºîÀï¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±ó²ó¤ê¤·¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËºÊ¤Ï¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¸åÆü¡¢2¿Í¤ÎÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡ÖÂçº¬¤Î¿ÝÄÒ¤±»ö·ï¡×¤¬¡£ºÊ¤¬Âçº¬¤Î¿ÝÄÒ¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ºÝ¡¢É×¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÉ×¤Ï¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤È¡¢¡Ö²È¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â°û¤ß¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈºÊ¤ò¼«Âð¤Ø¤È¾·¤Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢É×¤Ï¥«¥Þ¥¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ñ¥Ã¤ÈºÊ¤ò¡Ä¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢É×¤¬½Ð¿ÈÃÏ¡¦Ä¹ºê¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡¢ºÊ¤òÉ´²ßÅ¹¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢É×¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»ØÎØ¤òÇã¤ª¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÊ¤Ï¡¢´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ªÅ¹¤Ç¹æµã¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö»ØÎØ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ëºÊ¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤ÎÃËÁ°¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢MC°æ¾åºé³Ú¤â¡Ö¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò²ÈÂ²¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢·ëº§¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ÏºÊ¤Î¼¡½÷¤«¤é¤Î¼ê»æ¤òÈäÏª¡£É×¤È»àÊÌ¤·¡¢³ëÆ£¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤âÈá¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢Ì¼2¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÆ·¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤ÎÎÞ¤¬¡£