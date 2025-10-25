´¥ÁçÃí°ÕÊó¤È¤Ï¡©´ð½à¤äÈ¯É½»þ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¤È¤¯¤ËÅß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö´¥ÁçÃí°ÕÊó¡×¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤äÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´¥ÁçÃí°ÕÊó¤Ï¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ç¤Ë²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤»¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï²ÐºÒ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤äÀÅÅÅµ¤¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
´¥ÁçÃí°ÕÊó¤È¤Ï¡©
¡Ö´¥ÁçÃí°ÕÊó¡×¤È¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤êºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡Ö¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤ëºÒ³²¡×¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²ÐºÒ¤ä±ä¾Æ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ë·îÊÌ¤Î²ÐºÒ·ï¿ô¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¡Ê5Ç¯Ê¿¶Ñ¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½Æü¿ô¤È¤Û¤ÜÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤ä±ä¾Æ¤Î´í¸±À¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ´¥ÁçÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¡Ö´¥ÁçÃí°ÕÊó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢1988Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ë¤Î3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö°Û¾ï´¥ÁçÃí°ÕÊó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¼«ÂÎ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°Û¾ï¡×¤È¤¤¤¦³ä¤Ë¤ÏÈ¯É½ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½Æü¿ô¤È²ÐºÒÈ¯À¸¾õ¶·¡Ê²ÐºÒ·ï¿ô¡¦¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¡Ë ¡¡¡ÊÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿»²¾È¡Ë
´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½´ð½à
¤Ç¤Ï¡¢´¥ÁçÃí°ÕÊó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½´ð½à¤Ï¡¢¡Ö¶õµ¤¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ê¡áºÇ¾®¼¾ÅÙ¡Ë¡×¤È¡¢¡ÖÌÚºà¤¬¤É¤ì¤À¤±´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ê¡á¼Â¸ú¼¾ÅÙ¡Ë¡×¤Î£²¤Ä¤ò¼ç¤ÊÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºÇ¾®¼¾ÅÙ¡ä
1Æü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤ÁêÂÐ¼¾ÅÙ¡Ê¢¨¡Ë¤Î¤³¤È¡£
À²Å·»þ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÃë²á¤®¤ËºÇ¾®¼¾ÅÙ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Â¸ú¼¾ÅÙ¡ä
¿ôÆüÁ°¤«¤é¤ÎÁêÂÐ¼¾ÅÙ¡Ê¢¨¡Ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡¢ÌÚºà¤Î´¥Áç¤ÎÅÙ¹ç¤¤¡£
°ì»þÅª¤Ë¼¾ÅÙ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤â¡¢ÌÚºà¤ÎÆâÉô¤Þ¤ÇµÞ¤Ë´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¼¾¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¼Â¸ú¼¾ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤¬60¡Á50¡ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È²ÐºÒ¤Î·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÉáÃÊ»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¼¾ÅÙ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë²¹ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶õµ¤¤¬´Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¤Î¿å¾øµ¤ÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¾øµ¤ÎÌ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤òÈæÎ¨¤ÇÉ½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´ð½à¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔ¡ÊÅç¤·¤çÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤ÏºÇ¾®¼¾ÅÙ25%¡¦¼Â¸ú¼¾ÅÙ50%¡¢¿·³ã¸©¤Ç¤ÏºÇ¾®¼¾ÅÙ40%¡¦¼Â¸ú¼¾ÅÙ65%¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç¤ÏºÇ¾®¼¾ÅÙ40¡ó¡¦¼Â¸ú¼¾ÅÙ60¡ó¡¢²Æì¸©¤Ç¤ÏºÇ¾®¼¾ÅÙ50¡ó¡¦¼Â¸ú¼¾ÅÙ60¡ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿´ð½à¤ËÉ÷Â®¤¬²Ã¤ï¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¤ÏºÇ¾®¼¾ÅÙ45%¡¦¼Â¸ú¼¾ÅÙ65%¤ÇÉ÷Â®7m/s°Ê¾å¤Þ¤¿¤ÏºÇ¾®¼¾ÅÙ35%¡¦¼Â¸ú¼¾ÅÙ60%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢³ÆÃÏ°è¤Î´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½´ð½à¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£HP¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ªµ¤¾ÝÄ£¡Ö·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊóÈ¯É½´ð½à°ìÍ÷É½¡×¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë
´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½´ð½à¤Î°ìÎã
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤äµ¤¾Ý¾ò·ï
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë´¥Áç¤ËÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤«¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤ÂåÉ½Åª¤ÊÅ·µ¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î¤È¤¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë
Åß¡¢À¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤ÏÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÎä¤¿¤¯´¥Áç¤·¤¿µ¨ÀáÉ÷¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤¬ÆüËÜ³¤¾å¤òÄÌ¤ëºÝ¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÃÈ¤«¤¤³¤¤«¤éÂçÎÌ¤Î¿å¾øµ¤¤ò´Þ¤ó¤ÇÀã±À¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Àã±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÔÎÂ»³Ì®¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÈ¯Ã£¤·¡¢É÷¾å¡ÊÆüËÜ³¤¡ËÂ¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀã¤ò¹ß¤é¤»¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Àã¤ò¹ß¤é¤»¤¿¸å¤Î¶õµ¤¤¬»³Ì®¤ò±Û¤¨¤Æ¿á¤¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷²¼¡ÊÂÀÊ¿ÍÎ¡ËÂ¦¤Ç¤Ï´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£
¢°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤È¤
°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤¬ÂçÎ¦À¸¤Þ¤ì¤Î´¥Áç¤·¤¿¶õµ¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢À¾¤«¤éÊÐÀ¾É÷¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âµ¤°µ¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬¾å¶õ¤«¤é²¼¹ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÀ¼Á¡ÊÃÇÇ®°µ½Ì¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶õµ¤¤¬¤è¤ê´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤Ï½Õ¤È½©¤ËÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²Æ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¡¢Åß¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢¹âµ¤°µ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¤ÎÅ·¸õ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½Õ¤ä½©¤ÏÊÐÀ¾É÷¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
£¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤
É÷¤¬»³¤ò±Û¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÃÈ¤«¤¯´¥Áç¤·¤¿²¼¹ßµ¤Î®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É÷²¼Â¦¤Ç¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÈ¤«¤¯´¥Áç¤·¤¿²¼¹ßµ¤Î®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢É÷¾åÂ¦¤Ç¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬»³¤ò±Û¤¨¤ë¤È¤¤Ë±«¤ò¹ß¤é¤»¡¢¤½¤Î¸å¡¢´¥Áç¤·¤¿¶õµ¤¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ÷²¼Â¦¤Ë¿á¤¤ª¤ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥ó¡Ë¡£¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤è¤ê¤â¡¢´¥Áç¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÊý¤¬¹âÅÙ¤Ë¤è¤ë²¹ÅÙÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢»³¤Î¾å¶õ¤ÎÉ÷¤¬¤Õ¤â¤È¤Ø¤È¿á¤¹ß¤ê¤ëºÝ¡¢¶õµ¤¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡Ê¥É¥é¥¤¥Õ¥§¡¼¥ó¡Ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Äãµ¤°µ¤äÂæÉ÷¤¬ÆüËÜ³¤Â¦¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¡¢Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿á¤¯¶¯¤¤ÆîÉ÷¤¬»³Ì®¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ½é¤ËÀâÌÀ¤·¤¿Åß¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î´¥Áç¤â¡¢¼Â¤Ï¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤ÂåÉ½Åª¤ÊÅ·µ¤
²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¡ª´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î²ÐºÒÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
´¥Áç»þ¤Ï²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê²Ð¼ï¤Ç¤â½Ð²Ð¡¦±ä¾Æ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢²ÐºÒÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¿¥Ð¥³¤Î°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥Ð¥³¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²ÐºÒ¤Î½Ð²Ð¸¶°ø¤ÎÂè1°Ì¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ð¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤Ç¤â½½Ê¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¿²¥¿¥Ð¥³¤ä¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¾Ã¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¥´¥ßÈ¢¤ä³¥»®¤Ë¼Î¤Æ¤¿¥¿¥Ð¥³¤«¤éÈ¯²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¾Ã¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢µÛ¤¤³Ì¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ëÅù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥³¥ó¥í¤ä¥¹¥È¡¼¥Ö¤â²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î»þ´Ö¤Ç¤âÉ¬¤º²Ð¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥í¤ä¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¤¿¤²Ð¤äÌî¾Æ¤¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢È¯É½Ãæ¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¢¨¤½¤â¤½¤â¡¢Ìî¾Æ¤¤ÏË¡Î§Åù¤Ç¸¶Â§¶Ø»ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã³°¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Îã³°¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â·è¤á¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤½¤Î°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤ÏÅÅµ¤À½ÉÊ¤¬¸¶°ø¤Î²ÐºÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤Ç¤¹¡£¥¿¥³ÂÇÛÀþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ä¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ð»ö¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È
²Ð»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª´¥Áç¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦ÀÅÅÅµ¤¡¦È©¹Ó¤ì¤ÎÂÐºöÊýË¡
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö´¥ÁçÃí°ÕÊó¤Ï²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤»¤ë¾ðÊó¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢²ÐºÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÐºÒ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¹¢¤äÉ¡¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¥Áç»þ¤Ï¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¼Æâ¤Î´¹µ¤¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¡Ê50¡Á60%¡Ë¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¦¤¬¤¤¤Ï¹¢¤Î´¥Áç¤òËÉ¤®¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤òÀö¤¤Î®¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤¬¤¤¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤â¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÀÅÅÅµ¤¤ËÃí°Õ
´¥Áç»þ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÄË¤¯¤ÆÉÔ²÷¤ÊÀÅÅÅµ¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊª¤Ï¡¢¡Ü¤ä¡¼¤ÎÅÅµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤ÏÅÅµ¤¤òÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢ÊªÂÎ¤«¤é¼«Á³¤ËÅÅµ¤¤¬ÊüÅÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´¥Áç¤¹¤ë¤È¶õµ¤Ãæ¤äÊªÂÎÉ½ÌÌ¤Î¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊüÅÅ¤¬¤µ¤ì¤º¡¢ÂÓÅÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿¨¤ì¤¿¤È¤¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÊüÅÅ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥Ð¥Á¥Ã¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÅÅÅµ¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡¢ÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÈ©¤Î´¥Áç¤òËÉ¤°¡¢ÀÅÅÅµ¤¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ª¡ÖÀÅÅÅµ¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤Î¡©´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÂÐºö¤â¾Ò²ð¡×
¢¡´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃí°Õ
´¥Áç¤¬Â³¤¯¤È¡¢È©¤«¤é¤â¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¡¢´¥ÁçÈ©¤Ë¤è¤ë¤«¤µ¤Ä¤¤ä¤«¤æ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤Î»ÈÍÑ¤ä¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è¤Ê¤É¤ò¿´³Ý¤±¡¢´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ª¡Ö´¥ÁçÂÐºö¡¢¼¾ÅÙ²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤«¤é»Ï¤á¤ë¡©¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´¥ÁçÂÐºö¥°¥Ã¥º¡ª¡×
´¥Áç»þ¡¢²ÐºÒ°Ê³°¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦Åìµþ¾ÃËÉÄ£HP¡Ö²ÐºÒ¤Î¼ÂÂÖ¡×