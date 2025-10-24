県内でクマの出没が相次いでいます。きょうも天童市や鶴岡市でもクマが目撃されています。また、小国町では県のブランド地鶏「やまがた地鶏」がクマに食べられる被害が起きていたことが分かりました。

【写真を見る】【動画】クマにブランド鶏が食い荒らされる一部始終をカメラが…小屋の金網を破り進入（山形・小国町）

こちらは、小国町の鳥小屋で撮影された映像です。

町によりますと、今月21日未明に小国町叶水の農家の鳥小屋にクマが侵入し、ニワトリを食い荒らす被害が置きました。

■ブランド鶏が食い荒らされる





被害にあったのは県のブランド地鶏「やまがた地鶏」で、クマは鳥小屋の金網をこじ開けて侵入したということです。



事態を把握した町はニワトリを育てる農家などに警戒を呼びかけていましたが、23日の午前には小国町小玉川の鳥小屋でも「やまがた地鶏」が食い荒らされる被害が起きたということです。

■別のクマも鶏を狙うか





これらの食害は、別のクマによる可能性が高いということです。町は、クマの捕獲に向けて準備を進めるとともに住民に対して、外出や農作業をする際は付近に警戒するよう呼びかけを続けています。

ノソノソ出てく様子もとらえられていました。

■登校中の中学生がクマを





クマは、きょうも各地で目撃されています。



きょう午前8時ごろ、天童市山口で登校中の中学生がクマ2頭を目撃したと学校から警察に連絡がありました。現場は山口小学校から国道48号を西に向かった新原崎橋（しんばらざきばし）付近です。周辺には学校や民家が密集するエリアで、市と警察が警戒を続けています。



また、きょう午前7時30分頃、鶴岡市茨新田（ばらしんでん）でもクマ1頭が目撃されています。現場は庄内空港の近くで、鶴岡市は酒田市とも情報を共有し警戒にあたるとしています。