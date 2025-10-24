Pixel 9a 128GB(au)

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯10·î13Æü¡Á19Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ëµ¡¼ïÊÌ¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(au)¡ÊGoogle¡Ë

2°Ì¡¡Galaxy A25 5G SCG33¡ÊSAMSUNG¡Ë

3°Ì¡¡arrows We2 FCG02¡ÊFCNT¡Ë

4°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë

5°Ì¡¡Galaxy S25(SoftBank)¡ÊSAMSUNG¡Ë

6°Ì¡¡moto g66j 5G¡ÊMotorola Mobility¡Ë

7°Ì¡¡AQUOS wish5 SH-52F¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë

8°Ì¡¡arrows We2 F-52E¡ÊFCNT¡Ë

9°Ì¡¡Galaxy A25 5G SC-53F¡ÊSAMSUNG¡Ë

10°Ì¡¡Xperia 10 VII SO-52F¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£