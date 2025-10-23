Image: Gabo_Arts / Shutterstock.com

日本では残念ながら公式展開されていないOnePlus。しかし、高いスペックとバッテリー持ち、特徴的なリアカメラサークルが好きで個人輸入している人もいるはず…。そのOnePlusの最新スマートフォンがOnePlus 15。ナンバリングの「14」を飛ばして、リアカメラデザインを一新した大型アプデモデルとして期待されています。

正式発表は10月27日予定ですが、すでに噂・リーク・公式チラ見せが多く出ています。その中で注目したいのは、公式が噂認定済みのバッテリー。なんと、搭載バッテリーは7,300mAh！

7,300mAhというパワー！

7,300mAhというバッテリーサイズがどれだけ大きかというと…。

Samsung（サムスン）のフラッグシップGalaxy S25が4,000mAh、Galaxy S25 Ultraが5,000mAh。Google（グーグル）のフラッグシップPixel 10が4,970mAh、PIxel 10 Proが4,870mAh。Apple（アップル）のフラッグシップiPhone 17が3,692mAh、iPhone 17 Pro Maxが5,088mAhなのであります。

つまりメジャーどころ3社の最高位機種スマホが、5,000mAh前後をウロウロしている中、OnePlusはゴーンと7,000mAhを超えてきたという。ちなみに、OnePlusの前モデルOnePlus 13（今年頭に発売）でも、すでに6,000mAhありました。ネタ元の9to5Googleは、中国メーカーのスマホはバッテリー6,000mAh、7,000mAhクラスは最近わりとあると解説。圧倒的パワーですね。

バッテリー持ちは、バッテリーサイズだけでなくチップ効率なども関係します。とはいえ、そもそもバッテリーが大きいに越したことはありません。消費者は、薄いスマホよりバッテリー持ちがいいスマホが欲しいわけで、他スペックを上げつつ、基本項目を絶対的に底上げする姿勢は好印象です。

ガジェットって、結局、バッテリーなかったら重くて冷たいだけだからさ…。

Source: 9to5Google