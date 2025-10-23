ジムニー＆シエラを一部改良

スズキは軽自動車規格の4輪駆動車『ジムニー』と小型車『ジムニー・シエラ』のマイナーチェンジを実施し、11月4日より発売する。

改良新型『ジムニー』の価格は、191万8400円（XG）から216万400円（XC）、『ジムニー・シエラ』は、227万1500円（JL）から238万5900円（JC）となっている。



スズキ・ジムニーXC（キネティックイエロー ブラックトップ2トーン）。 スズキ

安全機能を向上

今回のマイナーチェンジは、安全機能面での向上が主たる改良点となっている。

衝突被害軽減ブレーキが、従来の単眼カメラ＋赤外線レーザーレーダー方式の『デュアルセンサーブレーキサポート』から、単眼カメラ＋ミリ波レーダー方式の『デュアルセンサーブレーキサポートII』に進化、車線逸脱抑制機能を標準装備とした。



バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機（9インチHDディスプレイ、AM/FMラジオ、スマートフォン連携機能付、Bluetooth対応）。 スズキ

そのほか『アダプティブクルーズコントロール（AT車は全車速追従機能付）』や、後方誤発進抑制機能（AT車）を採用するなど、安全機能を充実させた。

これらのADAS（先進運転支援システム）装備により、改良新型『ジムニー』と『ジムニー・シエラ』は、経済産業省・国土交通省の推進する『サポカーSワイド』、国土交通省による『ペダル踏み違い急発進抑制装置（PMPD）認定車』に該当する。

また、コネクティッド・サービス『スズキコネクト』に対応した、『バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機（9インチHDディスプレイ、AM/FMラジオ、スマートフォン連携機能付、Bluetooth対応）』をジムニーXL・XCとジムニー・シエラJL・JCグレードにメーカーオプション設定（12万8700円）した（スズキコネクトのサービス利用には、別途スズキコネクトへの加入が必要）。