“怒り”が伝説的ショーの原動力に!? 元MLB戦士が見た3HR＆10Kを生んだ大谷翔平の顔「雑音を聞いて、キレたように見えた」
投打で凄まじいプレーを披露した大谷(C)Getty Images
大谷翔平（ドジャース）の見せつけた伝説的なワンマンショーは、まさしく「歴史的な出来事」として語られている。
【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック
観た者の度肝を抜くパフォーマンスだった。去る10月17日に行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦、大谷はドジャースが勝てばワールドシリーズ進出が決まる大舞台で「1番・投手兼指名打者」と二刀流で先発登板。打っては3本塁打、投げては7回途中まで10奪三振、無失点の快投と投打で異次元のプレーを見せた。
周知の通り、長きにわたるメジャーリーグの歴史でも「1試合3本塁打＆10奪三振」は史上初の快挙。あのドナルド・トランプ大統領が「なかなかに悪くなかった。彼は私が見てきた中でも、最高の投手の一人であり、同時に最高の打者でもあったね。そりゃあ、あれだけの高額契約になると思う」と、会見における話のタネとしたのも無理はないか。
大統領が話題とするほどの国際的な関心事となった大谷の活躍。その原動力となったのは、ともすれば、周囲への“怒り”だったのかもしれない。
現地時間10月20日、米メディア『Jomboy Media』のYouTubeチャンネルである「JM Baseball」に出演した元ツインズのトレバー・プルーフ氏は、「ショウヘイはもう別格だよ。あの夜に、全世界がそれを目の当たりにしたんだ」と指摘。その上で、フィリーズとの地区シリーズで打率.056（18打数1安打）、0本塁打、OPS.206、9三振と低迷するなど、今ポストシーズンで続いた不振がエネルギーになったとの見解を示した。
「本当のところがどうなのかは分からないが、彼が（周囲の）雑音を耳にして、ついにキレたように見えたんだ。あの夜の彼は間違いなく今までとは違った。なんというか、彼は自分自身のプレーに腹を立てていたんだと思う」
さらに番組司会のクリス・ローズ氏から「これは個人としては史上最高のパフォーマンスだった。言いすぎだと思うかい？」と振られたプルーフ氏は「いや、イエスだよ。何よりも彼が（投打）両方を、あれだけのレベルでやっている事実は他と違うという点を強調し続ける」と断言。改めて、大谷へ賛辞を送った。
「今までも短期決戦でとても勝負強い活躍をする投手はいた。でも、彼らはショウヘイのように打ってはいないんだ。彼は投打両面でエリートレベルなんだよ！ こんな試合は二度と見られないと思うよ。だから、史上最高のパフォーマンスだと断言できる。異論なんか認めない。もちろん、今さらベーブ・ルースを叩く必要なんかない。でも、ショウヘイは野球のレベルが上がり、世界的なスポーツへと変わった現代に、それ（二刀流）をやっているんだ。支配的なレベルでね」
右肘側副靭帯の大怪我から復帰し、今季途中から二刀流を再始動させたとは思えないハイパフォーマンス。その衝撃は、まだまだ収まりそうにない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]