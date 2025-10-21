「足のむくみは副作用だった」現役医師が明かす鎮痛薬ロキソニンの危険性と賢い付き合い方
YouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」が、「【なぜ知られない?】ロキソニンを毎日飲むと『体が変化』します。【危険】現役医師解説｜湿布や市販薬のオススメは？」と題した動画を公開。総合診療専門医の舛森悠医師が、市販薬としても広く利用される鎮痛薬「ロキソニン」の、意外と知られていない副作用と安全な使い方について解説した。
舛森医師はまず、ロキソニンが頭痛や生理痛などに頼りになる薬である一方、その使用には注意が必要だと指摘する。動画では、足のむくみを訴えて来院した50代女性の事例を紹介。1ヶ月前から膝の痛みのために市販のロキソニンを毎日服用していたこの女性のむくみは、実はロキソニンが腎臓に負担をかけたことによる副作用だったと明かした。
舛森医師によれば、ロキソニンは「非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）」に分類され、痛みの原因物質である「プロスタグランジン」の生成を抑えることで効果を発揮する。しかし、このプロスタグランジンは胃の粘膜を保護したり、腎臓の血流を維持したりする重要な役割も担っている。そのため、ロキソニンの服用によってこれらの機能が妨げられ、副作用が生じるリスクがあるという。
動画では、特に注意すべき副作用として「胃腸障害」「薬物乱用頭痛」「腎機能障害」「血圧の上昇」「息苦しさ（アスピリン喘息）」の5つを挙げて解説。特に、「痛みを抑えるための薬が、逆に頭痛を引き起こす」という薬物乱用頭痛の存在や、腎臓への負担がむくみや血圧上昇につながるメカニズムを詳しく説明した。
舛森医師は、ロキソニンはあくまで「応急処置」の薬であり、痛みの根本原因に対処するものではないと強調。「空腹時を避けて短期決戦で飲む」「痛みの始まりで飲む」など、賢く付き合うための鉄則を提示し、漫然と飲み続けることの危険性を訴えた。
