この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ガーコチャンネル』で資産運用アドバイザーのガーコ氏が、「バンガードが警告！？資産の7割を株⇨債券に変更すべし？」と題した動画を公開。最近多く耳にする“暴落煽り“や「米国株・日本株は割高、今は投資を控えるべき」といった意見の増加について、自身の見解を明かした。



動画冒頭でガーコ氏は「結論、私は売りません」と、世間の“暴落煽り”に流されずに投資を続ける方針を明示。バンガードの「今後10年は資産の7割を債券に」の報道についても、「権威ある情報の一部を切り取って投資行動を決めるのは危険な側面がある」と警鐘を鳴らした。



ガーコ氏は、バンガードモデルなどの推奨が誰に向けて作られているかという視点に言及。「この記事やバンガードのモデルが誰向けに作られているかが大事。投資のプロや年金基金・超富裕層向けであり、日本人のしかも投資初心者や老後資金目的の人向けとは思えません」とし、「新NISAなどで資産を積み上げているフェーズの人が記事の一部だけを見て投資戦略を変えるのは極めて危険」と明確に述べた。



さらに、世界の金融機関の見通しが度々外れる現実や、ブラックロックやバンガードといった大手が2023年の株価下落を予想しながらも実際は米国株が大きく上昇した歴史を紹介し、「世界最高峰の金融プロですら未来は見通せません」と語った。自身の投資観について、「長期投資ではできるだけ長期間市場に資金を置いておくことが重要。稲妻が輝く瞬間に市場にいなければならない」と、投資の本質を強調した。



名著『インデックスは勝者のゲーム』や『敗者のゲーム』のエッセンスを引用しながら、「投資の最大の敵はコストと感情だ。コストは確実にリターンを削り、感情は最も重要な時にあなたを裏切る」「最大のリターンは市場に留まった投資家にもたらされる」と投資家心理と真っ向から向き合う姿勢を示した。



動画終盤では、株式100%でも資産形成が可能な理由や、個人のリスク許容度・資産全体でのバランスの重要性なども解説。「最高値付近の不安も暴落時の不安も、これらがリスクプレミアム、利益の源泉です。長期投資家として何も変わらずジャストキープバイングです」と締めくくり、変化する相場に一喜一憂せず愚直に積立投資を続ける重要性を改めて呼びかけた。