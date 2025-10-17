火花散らしながら回転…カメラが捉えた直進車と右折車が交差点で激突する事故の瞬間　直進車にブラジル国籍の女性2人　山梨・甲府市

山梨・甲府市で1日、交差点で右折車に直進車が衝突する事故が起きた。右折車は360度回転して歩道ポールに激突し、直進車も対向側へ飛び白い車にぶつかって停止した。

“見通しいい”交差点で…直進車と右折車が衝突

山梨・甲府市で1日午後9時過ぎ、ホテルに設置されたカメラが捉えたのは、交差点のど真ん中で起きた事故の瞬間だ。

右折をしようとした車に直進してきた車が衝突した。右折車は衝撃で飛ばされ、360度回転しながら歩道のポールにぶつかって止まった。

直進車は対向車線に飛び出し、回転しながら火花を散らしている。そして、白い車にぶつかって止まった。

事故があった現場は、広い道路の交わる交差点だ。

男女2人が骨折するなど重傷

直進車側から見ると、道路はまっすぐで見通しはいいように見える。

一方で、事故直前の映像では対向車側の右折レーンに車がいたことも確認できる。

こうした状況で起きた今回の事故で、右折車を運転していた51歳男性が肋骨を骨折するなどの重傷を負った。

一方、直進車にはブラジル国籍の女性2人が乗っていて、助手席にいた1人が左手首を折る重傷だ。

（「イット！」10月16日放送より）