＆be HAIRからダメージヘアをしなやかな髪に導くシャンプー＆トリートメントが発売

＆beは10月17日、ヘアケアブランドの＆be HAIR（アンドビーヘア）より、「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を発売します。

■日本橋のポップアップストアで先行発売中

両商品は、カラーやパーマ、毎日のドライヤー熱によるダメージの蓄積によって損傷しやすい髪の「CMC（細胞膜複合体）」に着目したシャンプーとトリートメントです。

セラミドAPやコレステロール（羊毛）、18-MEA誘導体などの“CMC類似補修成分”をナノカプセルで配合しており、髪と頭皮のタンパク質と水分バランスをサポート。うるおいを保ちながら、ツヤとまとまりのある、しなやかな髪へと導きます。

「＆be ダメージケアシャンプー」は、植物由来の成分で頭皮の余分な皮脂や汚れをしっかり浮かせて洗浄。濃密泡でやさしく洗い上げ、なめらかな指通りを叶えます。

「＆be リペアレスキュートリートメント」は、補修成分となるダメージセンサーポリマーで、ダメージの大きい部分にだけ選択的に吸着して補修。ダメージレベルに応じて働きかけ、根元から毛先までバランスよく整えてしなやかにまとまる髪へと導きます。

リッチマグノリアの香りも特徴。繊細なマグノリア、ローズ、ミュゲのフローラルブーケを深みのあるムスク、アンバー、イリス、カシミアウッドが包み込む上品な香り。透明感のあるカシス、ベルガモット、ライチをトップノートのアクセントに加えて、心地よくやさしい印象に仕上げました。

■商品概要

商品名：＆be ダメージケアシャンプー

価格：400ml 1,760円、詰め替え用370ml 1,430円

商品名：＆be リペアレスキュートリートメント

価格：200g 1,760円

発売日

10月10日：POP UP会場（0th Hub Nihonbashi）にて先行発売

10月17日：全国発売

（フォルサ）