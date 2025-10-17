先日、「マネーポストWEB」に高市早苗自民党総裁の「馬車馬のように働いて」「ワークライフバランスは捨てます」発言について、前者は身内の自民党国会議員に対するもので、後者は自分の気持ちを表したものだろう、と推測をした上で、「あくまで彼女の決意表明であり、国民への命令ではない」と書いたところ、読者から反発を受けた。

その後、Xでも「若い内に馬車馬のように働くとその後の人生がラクになる」と書いたら、これまた反発多数。例を挙げると、「あなたにはできても皆ができるわけではない」「個人の話を一般化するな」「あなたの言うような風潮の社会がイヤなんだ」「そんなことを言うから少子高齢化になるんだ」「仕事が楽しい人間は1割以下」的な意見である。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

仕事＝苦役？

反発した人は、恐らく「上司」があのような発言をすると、実際には「部下」が馬車馬のように働かされる、という経験をしているのかもしれない。仕事を上司から振られる組織人は、ついつい「働かされている」という感覚を抱き、こうした感想を持つ。高市氏があたかも上司のように見え「私はワークライフバランスを捨てて働きまくるので、あなた達も私ほどではないが、馬車馬のように働け」と宣言をされたように感じる人もいるだろう。仕事を選べない人間の苦悩である。

馬車馬のように働けと言われても…

そこには「仕事＝苦役」の考えがあるわけだが、いかにして苦役と思わないようにするか、について考えてみる。2010年に私は『凡人のための仕事プレイ事始め』という書籍を上梓した。仕事を「プレイ」と捉えることかによって苦役から脱却する、という内容である。

新卒で入ったのは激務で知られる広告会社で、たしかに残業時間は多かったがなぜか楽しかったのだ。あたかもサークルの部室に通っているような感覚があった。元々新入社員時代、最初に私の上司になったA氏は、若干ちゃらんぽらんなところがある人物で、いかにして外で会議をして、そのまま帰社せず飲みに行くかを考えるような人物だった。そんな彼の下にいるものだから、「なんだ、社会人だって滅私奉公の社畜ってワケじゃないんだな」ということがすぐに分かった。

その後ストイックな上司の下につき、私が日々疲弊していく様を見ていた人が何人もいて「大丈夫？」と声をかけられた。私自身も当時アメリカにいた両親の元へ行き入社2年目の8月にして「もうきつい。会社辞める」と伝えた。すると母親からは「Aさんの下に戻れないの？」と言われた。さすがに人事は自分の希望が通るものではないが、「もう少し頑張れ」と言われ、退社は留まった。

その数ヶ月後、神風が吹いた。なんと、組織改編で、私はA氏をグループリーダーとする5人の若手チームに入ったのだ。誰かが私をA氏の下に戻さないと潰れる、と部長に助言したのだと思われる。そこからは毎日部室に行くような感覚になり、会社が楽しくなっていった。

キュウリを買いにスーパーへ

仕事は楽しくて仕方がない、ということはなかったものの、少なくとも「一緒に働く人間のことが好きだからそれなりに楽しいし、苦役ではない」という状態になった。若手社員は今や貴重な存在になっているため、辞めてもらわないためにも、上司は日々社員同士の相性を把握しておくべきである。性格も考え方も合わない人間と毎日顔を合わせることほど不幸はない。また、それは若手の側も、一緒に働きたい同僚・上司を、人事権を持つ社員に伝えられるような人事制度が必要である。

それに加え、仕事を苦役にしないためには、自分が本当に嫌なことを把握しておいた方がいい。新入社員の頃、超満員のJR中央線と山手線に乗り、立川から田町まで通っていた。ドアトゥドアで1時間40分である。家畜を運ぶトラックですらここまで酷い混雑じゃないだろうよ……と毎日思っている内に耐えられなくなって1年2ヶ月後には田町まで当時5駅の恵比寿に部屋を借りた。

またある時には、ケーキ屋の販売員とウェイターを同時期にやったこともあるのだが、「お客様は神様です」的にへりくだる接客業はもうしたくなくなった。いきなり「水！」と大声で言われ、お冷やを持って行くと「遅いんだよ、チッ！」なんて中年サラリーマンから言われた。お前は何をそんなに怒ってるんだ。

というわけで、客を選べない接客業というものは自分には向いていないことも把握。そうこうしている内に、クライアント企業の展示会の仕事を九州で担当した時、相手の課長がいきなりキレ始めた。

「なんや！ この店は焼酎のキュウリ割がないんか！」

オシャレなカフェバーである。店員も「キュウリはないのですが……」と言うとすさまじい剣幕で「なんでキュウリを置かんのや！ ワシはそれ以外今は飲みたくない！」とキレまくる。そこで私が外に出てなんとか開いてるスーパーを見つけてキュウリを買い、店員に「すいませんね、ワガママ言いまして」と謝った。

これも一種の接客だが、サラリーマンをしている以上、この手の話はあるわけで、だったらサラリーマンそのものも苦役だ、とりあえず無職になってしまえ、と突発的に会社を辞めた。後にフリーランスのライター・編集者となり、接客的なことは一切しないで済む人生を手に入れた。

というわけで、苦役を回避するためには、イヤなことをリストアップし、そこに抵触しない職場や働き方を目指すべきである。「ウチは田舎だからそんな仕事はないんだよ…」と言うのであれば、東京や大阪に引っ越してしまうのも手である。文句を言うよりも動いた方が苦役からは逃れられる。

中川淳一郎・ネットニュース編集者

