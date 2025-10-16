Revo（Sound Horizon／Linked Horizon）が、サンリオピューロランドの35周年を記念したメインパレード『The Quest of Wonders Parade』へ楽曲を提供した。

10年ぶりとなる新作メインパレードの『The Quest of Wonders Parade』は、しあわせをテーマに、ハローキティたちと秘宝を探す大冒険を描いたサンリオピューロランド35周年記念企画の一つ。五感を通じて楽しむ“体験型パレードとなっている。

同パレードの物語は、ある日ハローキティが『永遠にしあわせになれる秘宝』の神話の本を見つけたことから始まり、シナモロール、ポムポムプリン、クロミなど人気キャラクターたちと光り輝くフロートに乗って冒険の旅へ出発するというストーリー。

Revoはこのパレードを構成する楽曲のうち、1曲を提供する。Revoがサンリオピューロランドに楽曲を提供するのは初めてのこと。同楽曲では、サンリオピューロランドの物語と、Revoが彩る音楽の化学反応を楽しめるという。

なお、12月5日の『The Quest of Wonders Parade』一般公開に先駆け、12月4日に先行上演を実施する。

（文=リアルサウンド編集部）