グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」大平祥生（２５）とその妹分グループ「ＭＥ：Ｉ」ＳＨＩＺＵＫＵ（２０）が１５日、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして、当面の間、活動休止すると発表された。いったい何があったのか――。

この日、大平とＳＨＩＺＵＫＵの活動休止が同時発表され、ファンは騒然となった。大平はＪＯ１が所属するＬＡＰＯＮＥエンタテインメント、ＳＨＩＺＵＫＵは、同社のガールズ部門・ＬＡＰＯＮＥ ＧＩＲＬＳ。それぞれの公式サイトで発表された。

活動休止の理由については「弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為」などと同じ文面で説明。具体的な事案は明らかにされていないが、大平は同日「文春オンライン」でＳＨＩＺＵＫＵ、そして他の女性との二股交際が報じられた。

ＬＡＰＯＮＥエンタテインメント社に二股報道の事実確認と反省の有無を聞くと、「プライベートに関する内容につき、回答は控えさせていただきます」とした。

ＪＯ１といえば、ＮＨＫ紅白歌合戦に３年連続出場中で、今年４月にはグループ初となる東京ドーム単独公演を成功させたばかりだ。それだけに何が起こったのか注目を集めるが、ファンが関心を寄せているのは大平とＳＨＩＺＵＫＵの犲卞睥愛瓠ＳＮＳでも２人の報道後に「社内恋愛」がトレンド入りした。アイドルグループ界隈では熱愛スキャンダルが起きるたびに猯愛禁止ルール瓩話題になっていたが…。

「近年、人権侵害の観点などからタレントとの契約上で恋愛禁止ルールを明文化することはなくなっている。とはいえ、事務所のスタッフが所属アイドルに手を出さないように、あるいはアイドル同士が熱愛関係になって秩序が乱れないように、就業規則のような犲卞睥愛禁止瓩離襦璽襪まだあったりする。ＬＡＰＯＮＥも通達されていました」（音楽関係者）

２人を処分した理由「弊社の規定に反する事案」について、「『社内恋愛禁止』等の規定に違反したのか」と聞くと、同社は「弊社の社内規定につき、回答は控えさせていただきます」とした。

それぞれの公式サイトでは活動休止について「当人に猛省を促し、見つめ直す期間が必要と判断しました」とし、「弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねておわび申し上げます」と謝罪している。

ＪＯ１を巡っては、メンバーの鶴房汐恩がオンラインカジノ利用で、８月に賭博罪で略式起訴され、現在も活動休止中。一方、ＭＥ：Ｉは今年３月にメンバーのＣＯＣＯＲＯが体調不良のため活動休止し、７月にはＲＡＮも「精神的疲弊」を理由に活動休止している。

双方のファンの不安は尽きない。