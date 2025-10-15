カウンセラー・作家Ryota「ありえないほど貴重」10年以上続く人間関係はこうして築け！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【長続きの秘訣】10年以上続く人間関係はココが違う！楽しい嬉しいとは別の重要点とは？と題した動画で、カウンセラーで作家のRyota氏が「10年以上続く人間関係」の本質について語った。Ryota氏によれば、長続きする人間関係は「奇跡的なもの」だといい、その理由や継続のための具体的なポイントについて独自の視点を交えて論じている。
冒頭でRyota氏は、「人間関係って奇跡的なことでして、本来こう出会って長続きするってほとんどないんですね」と切り出す。多くの人が「好き」や「楽しい」といった感情で人間関係の良好さを測りがちだが、「好きだけでは人間関係って続かないし、楽しいだけでも続かない」と警鐘を鳴らす。長く続く関係には、誠実さや尊敬、尊重といった相手を思いやる気持ち、そして「トラブルが少ないこと」が何より重要だという。
また、友人関係のほとんどは「環境に属しているだけ」で、職場や学校など、その場がなくなればたいてい自然消滅すると指摘。「ほとんどの人間関係、環境に属しますから、その環境から離れたら、人間関係が終わるんです」と解説し、長く続く関係は「お互いに話したくなる理由」や「相手に依存しすぎない距離感」を持てることが大事だと語った。
さらに、Ryota氏は「仲が良ければいいというものでもない」と持論を展開。「距離感の間違いがあまりに多くて、本当に大親友とか目指して自己開示バンバンして、結果的にうまくいかなくなるケースも多い」と述べ、無理に親密になろうとせず“ほどよい距離”を保つことこそ長続きの秘訣だとした。
自らの経験に触れる場面もあり、「私はそんなに人間関係ベタベタしたくない方ですけど、高校からの親友とは年に数回会うぐらいがちょうどよい」と話す。さらに「深い話もしますけど各々もう自立してるので、そんなに細かい話とかしない」「本当に私が困ったらみんな助けてくれる」と、絶妙な距離感が絆のカギだと強調した。
また、「人間関係は友達じゃなきゃダメだと思い込んでいませんか」と問いかけ、上司や師弟関係などの“友達以外”の関係にも、長く続く繋がりが生まれることを強調。「特に教える、教えられるこの関係性っていうのは、非常に強いもの」と述べ、友達以外の関係にも可能性が広がっていることを伝えた。
一方でRyota氏は「トラブルの多い人とは続かない」とし、「10年間で30回も40回もトラブルに巻き込まれる可能性がある」と注意喚起。逆にあまり意識しないままなんとなく一緒にいる人の方が、結果的に長く続いていることが多いと指摘している。
動画の締めくくりとして、Ryota氏は「そもそもこの人生で10年以上続く人間関係は、奇跡的なものなんだよ」と改めて強調。「この奇跡的な繋がりには感謝し、肯定の気持ちで相手と接してほしい」と呼びかけた。さらに「その人たちにエネルギーを使って笑えるような時間をもっと増やしていきましょう」と、視聴者へ前向きなメッセージを残している。
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。