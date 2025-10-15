¡ÚWÇÕÍ½Áª¡Û¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬²¤½£°ìÈÖ¾è¤ê¡¡6ÀïÁ´¾¡6´°Éõ¡¡¡Ö²æ¡¹¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ
¡¡¡þWÇÕ²¤½£Í½ÁªKÁÈ¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É5¡½0¥é¥È¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥é¥È¥Ó¥¢¡¦¥ê¥¬¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬²¤½£°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³17ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥È¥Ó¥¢Àï¤Ë5¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¡¢6ÀïÁ´¾¡¤Î¾¡¤ÁÅÀ18¤Ç2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆKÁÈ¼ó°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤ËFW¥´¡¼¥É¥ó¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢Æ±44Ê¬¤ËFW¥±¡¼¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¨¡¼¥¹¤ÏÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤âPK¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢Á°È¾¤ÇÎ®¤ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£6Ï¢¾¡¤Î´Ö¤Ë18ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£µö¤·¤¿ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«2ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¡¢6¾¡¡¢6´°Éõ¡£Èó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢ìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËþÂ´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½ÉÅ¨¥É¥¤¥Ä¤«¤é¾·¤Ø¤¤¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¹ñ²Î¤ò²Î¤¦¤Î¤«¡©¡×¡Ö±Ñ¹ñ¤Ë½»¤à¤Î¤«¡©¡×¤ÈÃéÀ¿¿´¤ò»î¤¹¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î·ë²Ì¤Ç¤â±þ¤¨¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï´î¤Ó¤À¡£°ìÊâ¤º¤Ä¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿1966Ç¯WÇÕ¤Ç½éÍ¥¾¡¸å¡¢¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇÂåÉ½¤ò8Ç¯Î¨¤¤¤¿¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï18Ç¯WÇÕ4°Ì¡¢²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ï21¡¢24Ç¯¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½àÍ¥¾¡¡£26Ç¯WÇÕ¤Ç¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤ÏÍ¥¾¡¤Î¤ß¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¹â¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò76¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¥±¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏËè»î¹ç¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£À¤³¦°ì¤ò¸«¿ø¤¨¡ÖÃ¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¹â¤¤¿å½à¤òÀßÄê¤·¡¢Àª¤¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊì¹ñ¤ÏËÜÂç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ç¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÚWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡Û
¡¡¢§³«ºÅ¹ñ¡áÊÆ¹ñ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À
¡¡¢§¥¢¥¸¥¢¡áÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¡¡¢§¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡á¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡¡¢§ÆîÊÆ¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡¡¢§¥¢¥Õ¥ê¥«¡á¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¡¢¥»¥Í¥¬¥ë
¡¡¢§²¤½£¡á¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É