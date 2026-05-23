先日発表された2026W杯へ向けたイングランド代表メンバーからは、チェルシーのコール・パルマー、マンチェスター・シティのフィル・フォーデンといった2列目の実力者が落選。レアル・マドリードMFジュード・ベリンガム、アーセナルFWブカヨ・サカ、ニューカッスルFWアンソニー・ゴードンといった選手は招集されているが、この顔ぶれ的にアストン・ヴィラMFモーガン・ロジャーズが2列目の中心となっていくのではないか。アストン・