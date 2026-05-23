イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、FIFAワールドカップ2026メンバーからMFコール・パーマー（チェルシー）を外した理由を説明した。22日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。トゥヘル監督は22日にFIFAワールドカップ2026に臨むイングランド代表メンバー26名を発表。選ばれた選手と同時に外れた選手にも多くの注目が集まっているなか、パーマーが外れたことも大きな話題の一つになっている