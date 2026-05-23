プレミアリーグは23日、マンチェスター・シティに所属するイングランド代表DFニコ・オライリーを、2025−26シーズンの最優秀若手選手に選出したことを発表した。現在21歳のオライリーは、少年時代からマンチェスター・Cの下部組織で過ごし、順調にステップを駆け上がると、2024年8月にトップチームデビューを飾った。中盤を本職としながらも、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下では左サイドバックとして起用されることが多く