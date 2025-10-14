JO1¡¦ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é·èÄê¡¡½é¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤Ç·º»öÌò¤Ë½éÄ©Àï
¹ÓÌÚÍª¿¿Ìò¡¿ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë¡ÊC¡Ëº´Ìî¹¼Â¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
JO1¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¤¬14Æü¡¢11·î23Æü¤«¤éWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡×¡ÊWOWOW Á´£µÏÃ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ç¡¢ºù°æ¥æ¥±é¤¸¤ë·°¤Î¸åÇÚ·º»ö¡¦¹ÓÌÚÍª¿¿¤ò±é¤¸¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²ò¶Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢¾å¸¶¼Â¶ë¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢³¹ÅÄ¤·¤ª¤ó¡¢¿¹²¬Î¶ ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×
¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¿·¡¦ÆÃÊó±ÇÁü
ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬¤³¤ÎÄ®¤Ç¡×¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ£×¤Ë¤Æ±ÇÁü²½¤·¤¿¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þºî²È¡¦º´Ìî¹¼Â¤Ë¤è¤ë£²£°£²£²Ç¯´©¹Ô¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£É×¤«¤é¤Î¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤¬¡¢ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£¡Ö¹¾¥ÎÅç¤Î¤È¤¢¤ë²È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤¿¤Á¡×¤È¡Ö´Û»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÁÜºº¤¹¤ë·º»ö¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¸òºø¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤£²¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£É×¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤Ê£Ä£Ö¤ÎËö¡¢£Ä£ÖÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦µª»Ò¡Ê¤Î¤ê¤³¡ËÌò¤ò¡¢£×£Ï£×£Ï£×Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë½÷À·º»ö¡¦ËÌÀî·°¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¡¦¤«¤ª¤ë¡ËÌò¤òºù°æ¥æ¥¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë²È¼ç¡¦¾¼¹¾¡Ê¤¢¤¤¨¡ËÌò¤ò»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¤Îµ¤±Ô´ÆÆÄ¡¦»³ÅÄÆÆ¹¨¡£µÓËÜ¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¤¤¤ê¤Ó¤È-°ÛË®¿Í-¡×¡Ê£²£°£²£±Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿´Øµ×Âå¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡£½÷À¤¿¤Á¤Î¸ý¸µ¤ËÂçÃÀ¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â°ìµó¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£×£Ï£×£Ï£×Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡£Ìò¤É¤³¤í¤Ï¡¢ºù°æ±é¤¸¤ë·°¤Î¸åÇÚ·º»ö¡¦¹ÓÌÚÍª¿¿¡Ê¤¢¤é¤¡¦¤æ¤¦¤Þ¡ËÌò¤À¡£¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦·°¤Ë¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ÁêËÀ¤Î¹ÓÌÚ¤Ï¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾¿ÍÁ°¤À¤¬¡¢½ã¿è¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¡£¤¢¤ëÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ·Ù»¡½ðÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤¹¤ë·°¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤ÎÀîÀ¾¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¹ÓÌÚ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£±£¹£¸£¹Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½é¤Î£×£Ï£×£Ï£×Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ûÅç±é¤¸¤ë¾¼¹¾¤È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ëÏ©»Ò¡Ê¤ß¤Á¤³¡ËÌò¡£Ï©»Ò¤Ï¶Ð¤áÀè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÉ×¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿µª»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯½»¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤ÎÏ©»Ò¤Ï¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¶¶ÅÏ¤·ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ï©»Ò¤Ï¡¢¶¦¤Ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾¼¹¾¤È¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ£²¿Í¤¬³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÈÈëÌ©¤Î¹Ô¤¤¡É¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æµª»Ò¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
µª»Ò¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¡¢µª»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡£±é¤¸¤ëÌÌ¡¹¤Ë¤Ï³ÆÇ¯Âå¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢´é¤âÌ¾Á°¤âÊÑ¤¨¤Æ¸µÉ×¤ËÉü½²¤¹¤ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÌòÊÁ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÌÌÅÝ¸«¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆàÈþ¡Ê¤Ê¤ß¡ËÌò¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇÇ¯Îð½ç¤Ç¤ÏÃæ´Ö¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÆþµïÎò¤Ï°ìÈÖÄ¹¤¤¸Å³ô¤ÎÆàÈþ¤Ï¡¢µª»Ò¤¬Êë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½õ¸À¤ò»Ü¤¹¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¿ÍÊª¤À¡£±Ç²è¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¡×¡Ê£²£°£±£°Ç¯¡Ë¤Ç¡¢Â¿Éô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷´ü¤ò±é¤¸¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¥ß¥å¡¼¥º¤ÏÅ®¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢¡ÖTAMA NEW WAVE ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¥Ù¥¹¥È½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ã¼êÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦¾å¸¶¼Â¶ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½»¿ÍºÇÇ¯¾¯¤ÎÍÎ»Ò¡Ê¤è¤¦¤³¡ËÌò¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÏÃ¤¹¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿À³Ê¤Ç¤³¤Î²È¤Î¸µµ¤°õ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿µ¤ÇÛ¤ò¾ú¤¹°ìÌÌ¤â¡£
½»¿ÍºÇÇ¯Ä¹¤Ê¤¬¤éÆþµïÎò¤Ç¤Ï¡ÈºÇ¼ã¼ê¡É¤Î½»¿Í¤Ç¤¢¤ë²íÂå¡Ê¤Þ¤µ¤è¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢£×£Ï£×£Ï£×¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×-£³£°¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¥¥ó¥°¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿ÜÆ£ÍýºÌ¡£Ç¯Áê±þ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²íÂå¤À¤¬¡¢É×¤«¤é¤·¤Ä¤±¤Î¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ½÷À¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âº¸±¦¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
ÃÝºâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·°¤ÎÉ×¡¦ËÌÀî¿¸°ì¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡ËÌò¡£·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÁÜººÂèÆó²Ý½êÂ°¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¤ÎËÌÀî¤Ï¡¢ÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶ËÅÙ¤Ë·ù¤¤¡¢ÌÌ»Ò¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤ÃË¡£·°¤È¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¸½ºß¤ÏÊÌµïÃæ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡£
³¹ÅÄ¤·¤ª¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¼¹¾¤Î°ÍÍê¤Ç½÷À¤¿¤Á¤ÈÉ×¤È¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤òÀÁ¤±Éé¤¦ÊÛ¸î»Î¡¦À¾»³Àé±É»Ò¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤Á¤¨¤³¡ËÌò¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÉÑÈË¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ç½÷À¤¿¤Á¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ëÀé±É»Ò¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¤¢¤ë¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤âÍý²ò¤·¶¨ÎÏ¤¹¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤À¡£
¿¹²¬Î¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦µª»Ò¤ÎÉ×¡¦À¶ÌÀ¡Ê¤¤è¤¢¤¡ËÌò¡£²ñ¼Ò¤Çµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅÙ¤Ë¡¢µ¤Àä¤¹¤ë¤Þ¤Çµª»Ò¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤¬¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Èµª»Ò¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¼Õ¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢Åµ·¿Åª¤Ê £Ä£ÖÉ×¡£²È¤ò½Ð¤¿µª»Ò¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î²È¼ç¡¦¾¼¹¾¤ÈÏ©»Ò¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æµª»Ò¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë»´·à¤Î½Ö´Ö¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë·°¤ò¼ç¤È¤¹¤ë·º»ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ÓÌÚÌò¡¦ÀîÀ¾¤Î·º»ö»Ñ¤â½é¸ø³«¡£
¹ÓÌÚÍª¿¿Ìò¡¿ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£·°¤ÎÉô²¼¡¢¹ÓÌÚÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀîÀ¾Âó¼Â¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï·Ù»¡´±Ìò¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È£Ä£Ö¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë£Ä£Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÄ´¤Ù¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â DV ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò²þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡££Ä£Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬£±ÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²³§¤µ¤ó¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£