キンタロー。＝京本大我、ジェラードン・かみちぃ＝髙地優吾、さや香・石井＝松村北斗、FUJIWARA・原西孝幸＝森本慎太郎。最強ダンス芸人軍団がSixTONESの“ガチ衣装“で「こっから」を全力パフォーマンス
TBS系大型特番『お笑いの日2025』（10月11日放送）で、SixTONESのジェシー＆田中樹が、お笑い芸人の、かみちぃ（ジェラードン）、石井（さや香）、キンタロー。、原西孝幸（FUJIWARA）と共演。SixTONESの「こっから」の圧巻のパフォーマンスを披露した。
■芸人たちの衣装は、SixTONESメンバーが「こっから」MVで着用していた本物の衣装
最強ダンス芸人軍団として登場した、かみちぃ（ジェラードン）、石井（さや香）、キンタロー。、原西孝幸の4人は「こっから」のMVでSixTONESメンバーが着用していた衣装を着て登場。
担当はぞれぞれ、
・かみちぃ＝高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）
・石井＝松村北斗
・キンタロー。＝京本大我
・原西孝幸＝森本慎太郎
というもの。
なお、衣装は4人の体形に合わせて手が入れられている。
■キンタロー。「みんなでみた景色は、まさにこっからだ！！って魂を奮い立たされました」
芸人の4人が、収録終了後に自身のSNSにそれぞれ投稿。
「今日だけはSixTONESでいさせてください」（かみちぃ）
「本家の振付師」「本家のスタイリスト」「本家の衣装」「鬼裾直され」（石井）
「ジェシーと田中樹君と『こっから』踊って来ました、楽しかったです！」（原西孝幸）
それぞれキャラクターが伝わってくるの投稿となっているが、なかでもキンタロー。は長文で想いを綴っており、
「楽曲とダンスカッコ良すぎましたが
私の社交ダンス畑とは、リズムの取り方
身体の動かし方、重心、姿勢
どこをとってもかなり違いまして
めっっっちゃくちゃ苦戦しました
SixTONESさん凄すぎる
でもそれを乗り越えて見えた景色
みんなでみた景色はまさに
こっからだ！！って魂を踊りながらも奮い立たされました
結果は悔しいいあと一歩
こっから！はじまんだ」
と、全員が本気でパフォーマンスに挑戦していたことが伝わってくる。