TBS系大型特番『お笑いの日2025』（10月11日放送）で、SixTONESのジェシー＆田中樹が、お笑い芸人の、かみちぃ（ジェラードン）、石井（さや香）、キンタロー。、原西孝幸（FUJIWARA）と共演。SixTONESの「こっから」の圧巻のパフォーマンスを披露した。

■芸人たちの衣装は、SixTONESメンバーが「こっから」MVで着用していた本物の衣装

最強ダンス芸人軍団として登場した、かみちぃ（ジェラードン）、石井（さや香）、キンタロー。、原西孝幸の4人は「こっから」のMVでSixTONESメンバーが着用していた衣装を着て登場。

担当はぞれぞれ、

・かみちぃ＝高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）

・石井＝松村北斗

・キンタロー。＝京本大我

・原西孝幸＝森本慎太郎

というもの。

なお、衣装は4人の体形に合わせて手が入れられている。

■キンタロー。「みんなでみた景色は、まさにこっからだ！！って魂を奮い立たされました」

芸人の4人が、収録終了後に自身のSNSにそれぞれ投稿。

「今日だけはSixTONESでいさせてください」（かみちぃ）

「本家の振付師」「本家のスタイリスト」「本家の衣装」「鬼裾直され」（石井）

「ジェシーと田中樹君と『こっから』踊って来ました、楽しかったです！」（原西孝幸）

それぞれキャラクターが伝わってくるの投稿となっているが、なかでもキンタロー。は長文で想いを綴っており、

「楽曲とダンスカッコ良すぎましたが

私の社交ダンス畑とは、リズムの取り方

身体の動かし方、重心、姿勢

どこをとってもかなり違いまして

めっっっちゃくちゃ苦戦しました

SixTONESさん凄すぎる

でもそれを乗り越えて見えた景色

みんなでみた景色はまさに

こっからだ！！って魂を踊りながらも奮い立たされました

結果は悔しいいあと一歩

こっから！はじまんだ」

と、全員が本気でパフォーマンスに挑戦していたことが伝わってくる。