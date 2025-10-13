JRÅìÆüËÜ¡¢Íè½ÕÃÍ¾å¤²¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÏ©Àþ¡×¤È¤Î¶â³Ûº¹¤¬¥¨¥°¤¤¡¡½ÂÃ«¡ÝÈ¬²¦»Ò¤Ïµþ²¦Àþ¤è¤ê400±ß¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë
JRÅìÆüËÜ¤Ï2026Ç¯3·î14Æü¤è¤ê±¿ÄÂÀ©ÅÙ¤ò²þ¤á¡¢¡ÖÅÅ¼ÖÆÃÄê¶è´Ö¡×¡Ö»³¼êÀþÆâ¡×¤ò¤Ê¤¯¤·¡Ö´´Àþ¡×¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤è¤ê¿·¤·¤¤±¿ÄÂ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËJRÅìÆüËÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢²þÄê¸å¤Î±¿ÄÂ¸¡º÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ÇJR¤È¥é¥¤¥Ð¥ëÅ´Æ»¤È¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÏJRÅìÆüËÜ¤ÈÃÏ²¼Å´¡¦»äÅ´¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¿·±¿ÄÂ¤¬¼Â¤Ï·ë¹½¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
»³¼êÀþ¡¦Åìµþ¡ÝÃÓÂÞ¤ÏÃÏ²¼Å´¤è¤ê44±ß¹â
¤Þ¤º¤Ï»³¼êÀþÆâ¥¨¥ê¥¢¤Î±¿ÄÂ¤Ç¤¢¤ë¡£¿·½É±Ø¤«¤éÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û²÷Â®Àþ¤ÈÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¤Î2ÄÌ¤ê¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
JRÅìÆüËÜ¤Î¸½ºß¤Î±¿ÄÂ¤Ï¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É»ÈÍÑ¤Ç208±ß¡Ê°Ê²¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É»ÈÍÑ¤Ç»»½Ð¡Ë¤À¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï209±ß¡£¤¿¤Ã¤¿1±ß¤Îº¹¤À¤È¤É¤Á¤é¤ò»È¤¦¤«¤Ï¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¡×¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·JRÅìÆüËÜ¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ç¤Ï¡¢253±ß¤È¤Ê¤ë¡£45±ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¥á¥È¥í¤ò»È¤ª¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÃÓÂÞ±Ø¤«¤éÅìµþ±Ø¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤ÈÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¤Î2ÄÌ¤ê¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£½ÂÃ«±Ø¤«¤é¾åÌî±Ø¤Ç¤â¡¢»³¼êÀþ¤ÈÅìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¤Î2¥ë¡¼¥È¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âJR¤Î¸½¹Ô±¿ÄÂ¤Ï208±ß¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Î±¿ÄÂ¤Ï209±ß¡¢JR¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ï253±ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÅÔ¿´Éô¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë±¿ÄÂ¤¬ÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤¿¤á¡¢JR¤«¤éÅìµþ¥á¥È¥í¤ËÎ®¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·½É¡ÝÈ¬²¦»Ò¤Ïº£¤Ç¤âJR¤¬µþ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Èµþ²¦ÅÅÅ´¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·½É¤«¤éÈ¬²¦»Ò¡Êµþ²¦È¬²¦»Ò¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Î¸½¹Ô±¿ÄÂ¤Ï492±ß¡¢µþ²¦¤Î±¿ÄÂ¤Ï409±ß¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âJR¤Ï±¿ÄÂ¤Ç¤Ïµþ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£JRÅìÆüËÜ¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ï616±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢µþ²¦¤È¤Ï207±ß¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿·½É¤«¤é¹âÈø¤È¤Ê¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÏª¹ü¤À¡£JRÅìÆüËÜ¤Î¸½¹Ô±¿ÄÂ¤Ï571±ß¡¢µþ²¦¤Î±¿ÄÂ¤Ï409±ß¡¢¤½¤·¤ÆJRÅìÆüËÜ¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ï715±ß¤È¤Ê¤ë¡£
½ÂÃ«¤«¤éÈ¬²¦»Ò¤È¤Ê¤ë¤È±¿ÄÂ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ê¤ë¡£JR¤Î¸½¹Ô±¿ÄÂ¤Ï736±ß¡¢µþ²¦¤Î±¿ÄÂ¤Ï409±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¸«¤Æ¤âµþ²¦¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢JR¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ç¤Ï803±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áµ÷Î¥¤Ç¤âº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£µÈ¾Í»û¡Á½ÂÃ«´Ö¤Ï¸½ºß¤Ç¤ÏJR¤âµþ²¦¤â230±ß¤À¤¬¡¢JR¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ç¤Ï281±ß¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ±ûÀþÊýÌÌ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êµþ²¦¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¿ÀÆàÀî¸©ÊýÌÌ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬»äÅ´¤ËÎ®¤ì¤ë¶²¤ì
JRÅìÆüËÜ¤È»äÅ´¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÊýÌÌ¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÂÃ«¤«¤é²£ÉÍ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢JR¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÅìµÞÅÅÅ´¤À¡£JR¤Î¸½¹Ô±¿ÄÂ¤Ï406±ß¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤Ï309±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤âÅìµÞÍ¥°Ì¤À¡£¤·¤«¤·Íè½Õ3·î14Æü¤«¤é¤ÏJR¤Ï440±ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÉÊÀî¤«¤é²£ÉÍ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢JR¤ÈµþµÞÅÅÅ´¤¬¤·Îõ¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£JR¤Ï303±ß¡¢µþµÞ¤Ï313±ß¤È¡¢¼Â¤ÏµþµÞ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¡£µþµÞÅÅÅ´¤Î²£ÉÍ¤è¤êÀè¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï²£ÉÍ¤Þ¤Ç¤ÏµþµÞ¡¢²£ÉÍ¤ÇJR¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¾èµÒ¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·JR¤Î±¿ÄÂ¤¬¤³¤ó¤É341±ß¤È¤Ê¤ê¡¢µþµÞ¤òÉÊÀî¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
µþµÞ¤Ï¡¢±óÊý¤È¤Ê¤ë¤È²£¿Ü²ìÀþ¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÉÊÀî¤«¤éµ×Î¤ÉÍ¡ÊµþµÞµ×Î¤ÉÍ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢JR¤Ï945±ß¡¢µþµÞ¤Ï710±ß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡ÊJR¤Î¤Û¤¦¤¬±ó²ó¤ê¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡Ë¡£¤À¤¬¿·±¿ÄÂ¤Ç¤ÏJR¤Ï1221±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦JR¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¾ÅÆîÊýÌÌ¤ÏJR¤È¾®ÅÄµÞ¤¬¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·½É¤«¤éÆ£Âô¤Þ¤Ç¤Ï¡¢JR¤Ï990±ß¡¢¾®ÅÄµÞ¤Ï607±ß¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤â¾®ÅÄµÞ¤¬°µ¾¡¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢JR¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ï1034±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¿ÀÆàÀî¸©ÊýÌÌ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬»äÅ´¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
Íè½Õ3·î14Æü¤«¤é¤ÎJRÅìÆüËÜ¿·±¿ÄÂ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤ä»äÅ´¤È¤Î±¿ÄÂº¹¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶Ã¤¤¤ÆJRÅìÆüËÜ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¤¤¤Þ¤É¤¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿ÄÂ¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¼Â¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÅ´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¾®ÎÓÂóÌð¡Ë
É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤¿¤¯¤ä¡¿1979Ç¯»³Íü¸©¹ÃÉÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Å´Æ»¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡ØµþµÞ¡¡ºÇ¿·¤ÎÀ¨¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊKAWADEÌ´Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø´ØÅì¤Î»äÅ´±èÀþ³Êº¹¡Ù¡ÊKAWADEÌ´¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØJRÃæ±ûËÜÀþ¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¨¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊKAWADEÌ´Ê¸¸Ë¡Ë¡£
