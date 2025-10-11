会見後の一言に拍手喝采。パラグアイ指揮官が語った日本への感謝「たくさんの方が優しくおもてなしをしてくれた」
パラグアイ代表は10月10日、日本代表と敵地で国際親善試合を戦い、２−２で引き分けた。
パラグアイは21分にミゲル・アルミロンのゴールで先制するが、その５分後に得点を許す。タイスコアで迎えた64分に、ディエゴ・ゴメスのゴールで勝ち越したが、90＋４分に再び追いつかれ、２−２のドローで試合を終えた。
試合後の会見で、パラグアイのグスタボ・アルファロ監督の人間性が垣間見えるワンシーンがあった。
登壇したアルファロ監督は、記者から総括を求められると「今日は非常に素晴らしい試合になった」と語り、さらに「私たちは日本を素晴らしいチームだと思っていますし、大いに日本をリスペクトしています」と続けた。
そして約15分間の会見を終え、司会者が「これで会見を終了します」と述べたあと、また話し始めたアルファロ監督は、次のように感謝を口にしたのだ。
「日本の皆さんに感謝を申し上げます。今回の滞在中に、たくさんの方が非常に良くして下さり、優しくおもてなしをしてくださいました。日本のチームにとって、素晴らしいワールドカップになるように心から願っています。ありがとうございました」
試合は後半アディショナルタイムに得点を許してのドローだっただけに、悔しさが残っているはずだ。それでもパラグアイ指揮官が示した姿勢に、会場からは大きな拍手が送られた。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
