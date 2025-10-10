【射手座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月13日〜10月19日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『自分を変化させていきます』


｜総合運｜　★★★★☆


様々な面で自分を成長させたくなるでしょう。体験的なチャンレンジも自己改革的なチャレンジもしていくようです。仕事や公の場では柔軟な考えを心がけていきます。今すぐ相手に認められようと思わず、時間をかけていくことができるでしょう。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


「相手を有利にさせてあげる良さ」がわかります。自分を下げることも相手に花を持たせることもしていくようです。愛情表現も忘れないようにしましょう。シングルの方は、何事にもポジティブな発想の転換ができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の魅力をもっとアップさせていきたい時です。

｜時期｜


10月14日　自分をかなり変えないといけない　／　10月17日　自由な環境になる

｜ラッキーアイテム｜


アクリルのまな板

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞