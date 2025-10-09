高野豆腐で作る「クッキー」のレシピを紹介！ シンプル材料でヘルシー感あふれるクッキーがお手軽にできあがり

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【高野豆腐クッキー】頭から離れない貴方へ【豆腐祭り一丁目!!】』という山だ山さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

お盆休みさんが居なくなってから2カ月が経とうとしている… 貴方が居ない傷は炭水化物と油物とお菓子と甘い物と脂肪と糖で埋めてます

投稿者の山だ山さんが、高野豆腐を使ってクッキーを作ります。

まずはボールに水を張って高野豆腐をもどしたら、ギュッと水を絞って薄くカット。

次に高野豆腐の真ん中に切れ目を入れ、中へくるんと入れ込んでねじります。コンニャクの煮物でもこんな風にねじりますね。

全てねじったらボールに入れ、砂糖とハチミツと溶かしバターを加えて馴染ませます。

よく混ぜて全体が馴染んだら天板に並べ、160度に予熱したオーブンで20分焼きます。

こんがり焼けたら出来上がり！ 高野豆腐クッキーです！ 見た目もしっかりクッキーになりました。

サクサク食感の中に高野豆腐の旨味が美味しいというクッキー。タンパク質やミネラルが豊富な高野豆腐で手軽に作れるのが嬉しいレシピです。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。

