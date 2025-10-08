【新華社武漢10月8日】中国の伝統祝日、中秋節（旧暦8月15日）のシーズンを迎え、湖北省通山県の菓子メーカー陽春園麻餅（マービン）廠では、20台余りの自動化設備が効率よく稼働し、100人以上の従業員がそれぞれの持ち場で作業に励む姿が見られた。

省南部の通山県では、中秋節に「麻餅」と呼ばれるゴマ焼き菓子を食べる習慣が数百年にわたり受け継がれている。昔ながらの製法で手作りされる麻餅は、ツバキ油とゴマを主原料に、ハチミツや刻んだキンカンなどを加える。ゴマを炒り、味付けをするなど数十の工程を経て、まき火で焼き上げる。その製法は2020年、咸寧市の無形文化遺産に登録された。

時代の流れと共に、手作業による生産性の低さや単一的な製品構成などの課題が目立つようになり、地元製造業者は伝統の製法を守りつつも現代的な生産設備を導入。従来のまき火焼きを電気式に替えたことで生産性が約10倍に向上し、食感や見た目も良くなった。

通山県の麻餅産業は現在、原料の培から加工、販売に至る一貫した産業チェーンを形成し、地元農家300世帯余りの収入増加を後押ししている。（記者/潘志偉）