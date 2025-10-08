英国のヘンリー王子の妻メーガン妃（メーガン・マークル）（44）がリムジンの中で脚を伸ばして休む映像をソーシャルメディア（SNS）に投稿し、激しい非難を浴びている。この映像が撮影された場所が、ヘンリー王子の母である故ダイアナ元皇太子妃の死亡事故現場付近と伝えられ、ヘンリー王子への配慮を欠いた無礼な行動だという指摘が相次いでいる。

10月5日（現地時間）、英デイリー・メールなどによると、パリ・ファッションウィークに出席するためフランスを訪れたメーガン妃は、自身のインスタグラムに車での移動中に撮影した映像を公開した。

映像には、パリの名所であるアレクサンドル3世橋やアンヴァリッド橋を通過しながら車窓の外の景色を撮影する姿が映っており、とりわけリムジンの中で脚を伸ばして休息を取る様子が映っていた。

しかし、この映像が撮影された地点が、1997年にダイアナ元皇太子妃が交通事故で亡くなったパリのアルマ橋トンネル付近であることが知られ、批判が殺到した。

「ダイアナ妃の悲劇的な死を思い出させる場所をあえて撮影して共有する理由は何なのか」「ダイアナ妃が訪れた場所を避けるどころか、わざわざ再現しようとするなんて残酷すぎる」「ヘンリー王子の母が亡くなった場所をなぜあえて撮影し、全世界に公開するのか」といった非難の声が代表的だ。

王室専門家のリチャード・フィッツウィリアムズ氏は、英デイリー・メールとのインタビューで今回のメーガン妃の行動について、「まったくもって当惑するもので、無意味かつ信じがたいほど感情に欠けた行動だ」と述べ、「ヘンリー王子にとって母の死はいまだ深い傷として残っているはずであり、この行動は彼を思いやったものとは到底言えない」と指摘した。

一方、「民衆のプリンセス」と呼ばれるほど大衆に愛されたダイアナ元皇太子妃は、1997年8月、パリのアルマ・トンネルを通過中に乗車していたメルセデス・ベンツがトンネル内の柱に衝突し死亡した。

当時、運転手は飲酒に加えて薬物を服用した状態で、パパラッチを避けるため時速約105キロで暴走中に事故が発生した。この事故でダイアナ妃はパリのピティエ・サルペトリエール病院に搬送されたが、帰らぬ人となった。当時ウィリアム王子は15歳、ヘンリー王子は12歳だった。