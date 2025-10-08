今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたキャットタワーの上にちょこんと並んだ2匹の猫ちゃん。普段はのんびりした表情で過ごしているのに、このときばかりは思わず二度見してしまうほどの真剣な顔つきに変わったとのこと。

まるで同じタイミングで同じものを見つけたように、ふたり揃ってお目目をカッと見開いたそうです。

投稿はXにて、46.1万回以上表示。いいね数は1.9万件を超えました。Xユーザーたちからは、「目どうしたの？」「鳥でもいたんですかね？」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：キャットタワーでくつろぐ2匹の白猫】

お目目バッキバキな白猫ちゃんたち

今回、Xに投稿したのは「なんだその模様」さん。登場したのは、可愛い2匹の白猫ちゃん。ふたりのチャームポイントは、おでこの黒毛模様。まるで生まれる前に右担当か左担当か打ち合わせでもしたかもしれないくらい左右対称だそうです。ふたり合わせると、なんと「八の字」になるみたいです。すごいですよね。

そんな白猫ちゃんたちは、今回キャットタワーでくつろいでいたとのこと。すると、視線の先に興味をひくものを見つけたのでしょう。ふたりとも同じように目をバッキバキに見開いていたそうです。あまりにも真剣な表情に、見ている側も思わず笑顔になってしまいます。

バッキバキ猫たちにX民たちも目が釘付け

お目目バッキバキになっていた白猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「可愛い」「キレイな猫ちゃん1匹はオッドアイだニャ」などの声が多く寄せられていました。大きく見開いたお目目と左右反転な毛並み模様に多くの方が釘付けとなったようですね。

Xアカウント「なんだその模様」では、可愛い猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さ満点です。

